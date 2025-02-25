Стало известно, каким будет хронометраж фильма «Фантастическая четверка»

Уже 25 июля состоится премьера фильма «Фантастическая четвёрка: Первые шаги» — новой картины в киновселенной Marvel. Лента введёт во франшизу сразу четырёх супергероев, которые сыграют важную роль в будущем противостоянии с суперзлодеями Доктором Думом и Галактусом.

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В середине февраля зарубежные СМИ сообщили, что лента станет самым коротким фильмом Marvel с хронометражем в 1 час 37 минут. Спустя неделю картина засветилась в зарубежных кинотеатральных сетях, где сообщается о длительности в 2 часа 20 минут. Это больше похоже на типичный хронометраж фильма Marvel — примерно столько же длились, например, первые «Мстители» и второй «Капитан Америка».

Сюжет «Фантастической четвёрки: Первые шаги» расскажет о Фантастической четвёрке — отряде супергероев, обладающих сверхъестественными способностями. В ленте не раскроют историю происхождения команды, поскольку это уже делали в других фильмах, а сосредоточатся на других аспектах сценария.

Главные роли в будущей ленте исполнили Педро Паскаль (The Last of Us), Ванесса Кирби («Миссия невыполнима: Последствия»), Джозеф Куинн («Тихое место: День первый») и Эбон Мосс-Бакрак («Медведь»). Режиссёром выступил Мэтт Шекман («Ванда/Вижн»).