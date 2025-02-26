Сможет ли победить фильм «Мастер и Маргарита» на кинопремии «Ника»

Академия кинематографических искусств «Ника» оценивает фильм, а не поступки и высказывания его режиссера, заявил НСН Давид Шнейдеров, а Александр Сокуров подтвердил, что в первую очередь нужно оценивать качество кино.

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Политические взгляды режиссера фильма «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина не должны повлиять на оценку академией «Ника» этой картины, и, скорее всего, она и станет победителем в номинации «Лучший фильм». Об этом в беседе с НСН рассказал член жюри кинопремии «Ника» Давид Шнейдеров.

Фильм проживающего в США режиссера Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» получил семь номинаций на премию «Ника». Вручение пройдет 24 марта. В частности, картина получила номинации «Лучший игровой фильм» и «Лучшая мужская роль». Ранее фильм не получил ни одной номинации на премию «Золотой Орел», учрежденную Никитой Михалковым. Шнейдеров выразил мнение, что «Мастер и Маргарита» станет лучшим фильмом по версии академиков.

«Мне представляется грандиозной ошибкой со стороны академии Михалкова не включать "Мастера и Маргариту" вообще ни в одну из номинаций. Этот фильм получил огромное количество наград от "Белого слона" и был признан лучшим. Я бы сделал ставки на "Мастера и Маргариту", как на лучший фильм, безусловно. Мне кажется, что Юра Борисов получит приз за лучшую мужскую роль, а "Мастер" – за лучший фильм. Для меня странно, что эту картину обошли вниманием, так как это самый привлекающий внимание фильм года», – заявил он.

По словам Шнейдерова, члены жюри «Ника» будут оценивать исключительно сам фильм и его качество.

«Что касается фигуры режиссёра, то академии "Ника" это не помешает. Я сам член академии "Ника", я принимал участие в голосовании, и мне фигура Локшина не мешает, как, думаю, и большинству моих коллег из академии. Мы оцениваем кино, а не политические взгляды режиссера. Мне кажется, что премия "Золотой орел" ошиблась. А уж по каким причинам – это вопросы к академикам и лично к Никите Сергеевичу Михалкову. Мне кажется, что академия "Ника" оказалась более справедливой», – подытожил он.

В свою очередь режиссер Александр Сокуров заявил НСН, что главное – это качество фильма, а не то, что говорит или делает его режиссер.

«Главное, чтобы фильм был интересный и художественно цивилизованный. Вот это важно. В конце концов, режиссеры люди разные, они по-разному могут себя вести. Самое важное – качество фильма. Я вообще часто не понимаю критерии, по которым оценивают фильмы на этих фестивалях», – резюмировал он.

В числе претендентов на премию «Ника» в номинации «Лучший фильм» пять картин: «Мастер и Маргарита», «Воздух», «Смотри на меня», «Кончится лето» и «Снег в моем дворе», В шорт-лист в номинации «Лучшая мужская роль» попали Юра Борисов (за роль в фильме «Кончится лето»), Сергей Безруков («Воздух») и Евгений Цыганов («Мастер и Маргарита»), передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».