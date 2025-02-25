Стартуют съемки сериала о дружбе Брежнева с канцлером Брандтом

Восток российского эксклава станет декорациями для съемок сериала "Дорогой Вилли", который расскажет о дружбе генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева с немецким канцлером Вилли Брандтом.

© Российская Газета

Об этом рассказали в кинокомиссии Калининградской области. Основными локациями выбрали города Черняховск и Советск. Съемки стартуют в середине марта 2025 года.

В основу сюжета легли многочисленные интервью известного документалиста, писателя и телеведущего Игоря Прокопенко с непосредственными участниками событий тех лет. На сбор всех материалов ушло почти 20 лет.

Самый западный регион страны выбрали для съемок не просто так. Здесь сохранилась уникальная архитектура, позволяющая воссоздать эпоху без использования сложных и дорогих декораций.

"В Советске и Черняховске сохранилась историческая брусчатка, которая делает кадры очень достоверными. Она отлично передает дух прошлого и своеобразный культурный код. Сейчас во многих местах ее пытаются заменить на асфальт или плитку. На мой взгляд, это катастрофа для кинематографа, а также для тех, кто ценит культурные традиции", - заключил оператор-постановщик Петр Духовский.

Роль Леонида Брежнева исполнит народный артист России Сергей Маковецкий, а образ канцлера Вилли Брандта воплотит Кирилл Кяро.