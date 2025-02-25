Эмир Кустурица назвал два лучших фильма о Великой Отечественной войне

Сербский режиссер Эмир Кустурица назвал ленты супругов Элема Климова и Ларисы Шепитько лучшими фильмами о Великой Отечественной войне.

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На пресс-конференции, посвящённой проведению в Ханты-Мансийске XXIII Международного фестиваля кинодебютов "Дух огня", постановщик отметил, что увидел фильм Шепитько "Восхождение" будучи студентом, и картина произвела на него сильнейшее впечатление.

"Для меня это был самый лучший военный фильм, который я видел в жизни. И ещё огромный фильм Элема Климова ("Иди и смотри"). Много хороших картин, но я думаю, что эти два автора сделали самые знаковые ленты о русской истории", - заявил Кустурица.

Премьера фильма "Восхождение" по повести Василя Быкова "Сотников" состоялась в 1977 году. Лента стала первым советским фильмом, удостоенным "Золотого медведя" - высшей награды Международного кинофестиваля в Западном Берлине, и последней завершённой работой в режиссёрской карьере Шепитько.

"Любая картина личная, но желание поставить "Восхождение" было потребностью почти физической. Если бы я не сняла эту картину, это было бы для меня крахом. Я не могла найти другого материала, в котором сумела бы так передать свои взгляды на жизнь, на смысл жизни", - рассказывала режиссёр.

Фильм "Иди и смотри" (1985), сценарий которого был написан Климовым совместно с Алесем Адамовичем, вышел в прокат в 1985 году - к 40-летию Победы в Великой Отечественной войне. Картина была отмечена наградами на нескольких крупных кинофестивалях и заняла шестое место в советском кинопрокате 1986 года - её посмотрели 29,8 миллионов зрителей. По результатам опроса читателей журнала "Советский экран" лента была признана лучшим фильмом 1986 года.

Режиссёр рассказывал, как на одном из обсуждений ленты за рубежом пожилой немец сказал:

"Я солдат вермахта. Больше того - офицер вермахта. Я прошёл всю Польшу, Беларусь, дошёл до Украины. Я свидетельствую: всё рассказанное в этом фильме - правда. И самое страшное и стыдное для меня - что этот фильм увидят мои дети и внуки".

Ранее Кустурица заявил, что хотел бы снять фильм о президенте России Владимире Путине, однако пока таких предложений ему не поступало.

Кроме того, режиссёр, намеренный в ближайшее время получить российское гражданство, рассказал о предстоящем фильме "Как я не снял "Преступление и наказание" в жанре чёрной комедии. Съёмки картины планируется начать в Краснодарском крае летом 2025 года. Главную роль - молодого режиссёра-постановщика - исполнит звезда "Аноры" и "Кентавра" Юра Борисов.