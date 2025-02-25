У экранизации «В списках не значится» вышел новый трейлер

Опубликованы постер и новый трейлер фильма "В списках не значился", свежей экранизации одноимённой повести писателя-фронтовика, классика советской военной прозы Бориса Васильева.

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Съёмки уже завершены, премьера намечена на 1 мая, к 80-летию Великой Победы.

Режиссёр - Сергей Коротаев, для него это дебют в полном метре, ранее он работал над популярными сериалами ("Мосгаз", "Сансара", "Горький 53").

В ролях: Владислав Миллер Алена Морилова, Владимир Машков, Павел Чернышев, Яна Сексте, Наталья Качалова, Виталий Егоров, Евгений Миллер, Егор Манаков, Никита Уфимцев, Павел Шевандо, Александр Кузьмин и другие.

Напомним, в 1996 году по этой же повести вышел известный фильм Андрея Малюкова "Я - русский солдат".