Рецензия на фильм «Клинер»

Опубликована рецензия на «Клинера»
На сайте «Рецензент» опубликован отзыв о новом фильме Мартина Кэмпбелла «Клинер». Фильм назван «феминистической копией "Крепкого орешка"».
Автор рецензии пишет:
«"Клинер" чудесен в своей беспомощности! Это слабое, невыразительное кино о проблемах, которые никогда не получится исправить. Упоминая Грету Тунберг как не самого эффективного бойца за права зверюшек, создатели фильма не предлагают ничего нового. Бороться за популяцию тигров, небо без дыма и чистую воду необходимо. Но как это делать не в ущерб промышленности? Мы не знаем. И, кажется, команда, снявшая "Клинера" тоже не знает. Вот и поговорили».