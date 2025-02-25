Как повлиял фильм «Пророк» на продажи биографий Пушкина

После выхода на экраны кинотеатров фильма Феликса Умарова «Пророк. История Александра Пушкина» у россиян повысился интерес к биографии поэта. Так, в первую неделю после премьеры — с 14 по 20 февраля — продажи биографий Пушкина выросли в пять раз, сообщили в федеральной сети книжных магазинов «Читай-город».

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При этом чаще всего россияне приобретают книгу литературоведа Юрия Лотмана «Александр Сергеевич Пушкин: Биография писателя». На втором месте по популярности - книга Иона Ризнича «Пушкин», а на третьем месте расположился труд Викентия Вересаева «Пушкин в жизни».

Помимо этого, по данным сервиса цифровых книг Литрес, выросло и количество запросов про Пушкина.

Так, самыми популярными на этом сервисе у читателей стали произведения Пушкина «Капитанская дочка» и «Евгений Онегин».

Картина «Пророк. История Александра Пушкина» к вечеру 25 февраля собрала в прокате 836 млн рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».