Эксперт ответила, покорит ли Россию новый фильм с Киллианом Мерфи

Это первая роль Киллиана Мерфи после оскароносного «Оппенгеймера», а режиссер «Мелочей жизни» снимал любимые народом «Острые козырьки», сказала в эфире НСН Татьяна Долженко.

Гендиректор кинопрокатной компании «Про:взгляд» Татьяна Долженко в интервью НСН рассказала, как удалось получить права на показ в России нового фильма с Киллианом Мерфи «Мелочи жизни».

Этот фильм выйдет в российский прокат 13 марта. Предыдущей картиной Мерфи был «Оппенгеймер», за которой он получил премию «Оскар». Продюсерами картины выступили Бен Аффлек и Мэтт Дэймон. Долженко отметила, что именно Мерфи стал движущей силой этого проекта.

«"Мелочи жизни" — это история, основанная на реальных событиях, происходивших в период 1922-1998 годов в Ирландии. А еще это экранизация одноименного романа ирландской писательницы Клэр Киган, который был номинирован на Букеровскую премию. Получить права было нелегко, и это не просто фигура речи, закупка прав происходила у крупнейшей американской компании FilmNation. Что касается звездных продюсеров, Киллиан Мерфи был движущей силой проекта и активно участвовал в его создании. Он не только трепетно воплотил в фильме главного героя, но и выступил сопродюсером. Вообще он до такой степени был вдохновлен историей, что самолично убедил Мэтта Деймона и Бена Аффлека включиться в продюсирование картины», - отметила она.

Долженко выразила надежду, что этот фильм станет событием для киноиндустрии, добавив, что над ним работал режиссер легендарного сериала «Острые козырьки».

«Мы ожидаем, что фильм "Мелочи жизни" станет значимым событием для российского зрителя. Киллиан Мерфи уже успел завоевать симпатии многих зрителей, благодаря своим ярким ролям, и точно находится в топе любимчиков. Роль в "Мелочах жизни" следующая сразу после оскароносного "Оппенгеймера". Безусловно, к Мерфи нельзя оставаться равнодушным, все популярные сети заполнены рилсами с его участием. Что касается кассовых сборов, то мы уверены, что картина найдет своего зрителя и выйдет в прокат в рамках наших ожиданий. Высокие рейтинги и оценки мировых критиков обещают нам успешный старт и положительный сарафан. И да, режиссером картины выступил тот же Тим Милантс, режиссер народнолюбимых "Острых козырьков", так что накал для зрителя максимально высок», – подчеркнула гендиректор «Про:взгляд».

Она также назвала другие знаковые премьеры 2025 года.

«В этом году наша цель порадовать зрителя жанровым разнообразием: нас ждет несколько ярких хорроров, один из них с номинантом на премию "Оскар" Девом Пателем; экшн-боевик для любителей перестрелок и погонь; ромком в стиле Бриджит Джонс с Камилль Рутерфорд из "Анатомии падения"; напряженный психологический триллер с Колином Фарреллом и Беном Стиллером, а также сатирическая комедия с оскароносной Оливией Колман. Прошедший Берлинский кинорынок, а также грядущий Каннский также имеют все шансы пополнить пакет нашей компании яркими многообещающими новинками», - заключила собеседница НСН.

Блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) говорил «Радиоточке НСН» в преддверии вручения премии «Оскар» в 2024 году, что его главные фавориты – фильм «Оппенгеймер» и исполнивший в нем главную роль Киллиан Мерфи. В итоге «Оппенгеймер» получил семь «Оскаров», а Мерфи – золотую статуэтку за «лучшую мужскую роль».