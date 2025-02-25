Тесса Томпсон и Эдди Редмэйн снимутся в фильме Чарли Кауфмана

Эдди Редмэйн («День шакала», «Фантастические твари»), Пэтси Ферран («Игра королевы», «Мисс Остин») и Тесса Томпсон («Мир Дикого Запада», «Крид 2») исполнят главные роли в новом фильме «Later the War» режиссера и сценариста Чарли Кауфмана («Вечное сияние чистого разума», «Аномализа»).

Как сообщает Deadline, в основе сценария, написанного Кауфманом, рассказ «Дом мечты Дебби» известного писателя Иддо Гефена из его сборника «Иерусалимский пляж». Новелла рассказывает о человеке, который создает людям сны, но в конечном итоге начинает создавать для них кошмары.