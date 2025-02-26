В Болгарии представили документальный фильм «Остров веры»‎

Документальный фильм "Остров веры", в котором рассказывается о судьбе монастыря, выстоявшего под огнем ВСУ и приютившего местных жителей, представили на закрытом показе в Русском доме в Болгарии. Как сообщает корреспондент ТАСС, на мероприятии выступила посол России Элеонора Митрофанова, а среди гостей киновечера были политики, общественные деятели, представители болгарских общественных организаций и политических партий.

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«Фильм "Остров веры" - это работа военных документалистов Ольги Кирий и Артема Сомова. Он рассказывает о Свято-Успенском Николо-Васильевском монастыре Донецкой епархии Украинской православной церкви, который выстоял под шквальным огнем ВСУ и, находясь на линии фронта, стал местом спасения для монахов и сотен людей из окрестных сел. Премьера фильма состоялась в Москве 21 февраля на открытии III Международного фестиваля документального кино "Время наших героев», — рассказала Митрофанова.

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«"Остров веры" - это рассказ о человеческой стойкости, о мужестве, о том, как вера и взаимопомощь могут сплотить людей в самые тяжелые моменты. Он открывает мир, где надежда не угасает», — эмоционально отметила дипломат.

В Русском доме в Софии также была открыта фотовыставка в рамках международного фотопроекта "Мы обвиняем!", где представлены снимки о последствиях преступления киевского режима против мирных жителей Донбасса и других российских регионов.