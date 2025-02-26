Что известно о фильме «Супермен» Джеймса Ганна

В 2025 году в прокат выйдет «Супермен» от режиссера Джеймса Ганна (постановщика «Стражей галактики») — первый за 12 лет самостоятельный фильм о супергерое в синем трико и красном плаще. Проект станет частью первой главы обновленной киновселенной DC «Боги и монстры», которую создают Джеймс Ганн и Питер Сафран, председатели и гендиректоры DC Studios. Роль Супермена в этот раз сыграет не Генри Кавилл — компания DC уволила его в 2022 году. «Лента.ру» рассказывает, что известно о новой картине на данный момент: когда выйдет, о чем будет и кто сыграет главные роли.

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Год выхода: 2025;

2025; Страна: США;

США; Жанр: фантастика, боевик;

фантастика, боевик; Режиссер: Джеймс Ганн;

Джеймс Ганн; Сценарий: Джеймс Ганн, Джерри Сигел, Джо Шустер;

Джеймс Ганн, Джерри Сигел, Джо Шустер; Продюсер: Джеймс Ганн, Питер Сафран, Николас Корда;

Джеймс Ганн, Питер Сафран, Николас Корда; В ролях: Дэвид Коренсвет, Изабела Мерсед, Николас Холт, Милли Олкок, Рэйчел Броснахэн, Нэйтан Филлион, Фрэнк Грилло, Алан Тьюдик, Скайлер Гизондо, Прюитт Тэйлор Винс.

«Супермен» — предстоящий фильм Джеймса Ганна, который расскажет о том, как нелегко найти баланс между человеческой и супергеройской жизнью.

В центре сюжета — обладающий сверхспособностями и обостренным чувством справедливости юноша по имени Кларк Кент. Он родился на планете Криптон, но воспитала его обычная земная семья. Ему предстоит помирить в себе две ипостаси собственной личности — простого человека и само воплощение добра и справедливости.

Новую картину нельзя считать продолжением истории о Супермене в исполнении Генри Кавилла. Новые руководители DC Films Джеймс Ганн и Питер Сафран хотят перезапустить киновселенную комиксов и рассказать историю героя с начала.

Следуя этой цели, они обновили весь актерский состав — главную роль в фильме сыграет Дэвид Коренсвет, который моложе Кавилла на 10 лет и больше подходит для рассказа о раннем периоде жизни Супермена.

В 2022 году «каноничный» Супермен заявил о том, что его уволили с роли супергероя спустя два месяца после того, как его возвращение было анонсировано в фильме «Черный Адам». Серию с Генри Кавиллом решили вообще не продолжать. При этом сам актер отнесся к такому решению с пониманием:

«Моя очередь носить плащ прошла, но то, что олицетворяет собой Супермен, никогда не исчезнет» — сказал он.

Дата выхода

Новый «Супермен» выйдет в мировой прокат 11 июля 2025 года.

Пока неизвестно, покажут ли фильм в России: в 2022 году компания Warner Bros. ушла с российского рынка и запретила показывать свои фильмы как в кинотеатрах, так и по телевидению. Легально посмотреть новинки компании сейчас не получится даже в отечественных онлайн-видеосервисах.

Но возможно, новый «Супермен» попадет на экраны российских кинотеатров в рамках так называемого «серого проката». Именно так показывали другие голливудские премьеры: например, «Оппенгеймера» и «Барби».

Трейлер

Первый трейлер «Супермена» вышел в декабре 2024 года.

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Название фильма

Изначально новая картина про Кларка Кента («официальное» имя Супермена на Земле) должна была называться «Супермен: Наследие». Однако уже в процессе производства фильм остался без подзаголовка.

Джеймс Ганн пояснил, что решение сократить название приняли во время совещания перед началом съемок. На нем творческий каст фильма пытался спрогнозировать все возможные проблемы, которые могут возникнуть в будущем, и придумать, как их не допустить. По словам режиссера, слово «Наследие» в названии отсылало к прошлому, а он хотел этого избежать, ведь фильм «не о ретроспективе, а о перспективах».

Однако он уточнил, что наследие все же остается важной частью фильма.

«Когда вы посмотрите фильм, вы поймете, откуда взялось "Наследие". Это история о Кларке и его отношениях с родителями-криптонцами и родителями-людьми. Чье же наследие он на самом деле несет?» — Джеймс Ганн, режиссер.

Сюжет

На первых же кадрах трейлера Супермен лежит в снегу, раненый и истекающий кровью. Ему помогает пес Крипто, который тоже имеет суперсилы: он оттаскивает своего хозяина в Крепость Одиночества. Так называется штаб Супермена в Антарктиде, который представляет собой полуразрушенный корабль с Криптона — его родной планеты. В нем хранятся различные технологии и артефакты, созданные народом Супергероя: он может использовать их для борьбы со своими противниками.

Картина не будет очередной историей о происхождении Кларка Кента. Внимание сосредоточат именно на том, как герой ищет гармонию между криптонским наследием и человеческим воспитанием.

«Этот фильм о человечности Кларка Кента. Да, он пришелец с другой планеты, обладающий сверхспособностями, но он также глубоко, очень глубоко человечен. У него есть эмоции и чувства. И он, знаете ли, каждый день просыпается и пытается сделать лучший выбор, на который способен, но иногда терпит неудачу», — пояснил режиссер.

Фильм опустит историю о том, как Кларк Кент переезжает из Смолвилля (города, где он жил с приемными родителями) в крупный Метрополис и устраивается в газету Daily Planet репортером. Эпизоды о том, как он познакомился и начал отношения с Лоис Лейн (ее сыграет Рэйчел Броснахэн) и, собственно, стал Суперменом, тоже в новую картину не войдут. По словам Джеймса Ганна, действие фильма охватывает небольшой период и начинается сразу с экшена — к этому вопросу в будущей картине подошли очень серьезно.

Актеры и роли

Фильм расскажет о раннем периоде жизни Супермена — именно поэтому, по словам режиссера Джеймса Ганна, к главной роли не вернется Генри Кавилл, который играл супергероя в разных проектах вселенной DC с момента выхода «Человека из стали» Зака Снайдера в 2013 году. Вместо него роль Супермена исполнил 31-летний Дэвид Коренсвет.

Кроме возраста, пишет The Direct, на выбор нового актера потенциально могли повлиять затраты на гонорар Кавиллу — будучи более известным и опытным актером, он скорее всего попросил бы куда больше денег, чем новичок Коренсвет. Наконец, Ганн для своих картин подыскивает таланты, которые дополняют его видение. Так что для воплощения задуманного ему, вероятно, «нужно было найти своего собственного Супермена».

Кто сыграет в фильме «Супермен» 2025 года

Дэвид Коренсвет («Элементарно», «Голливуд», «Политик») — Кларк Кент / Супермен. Один из самых могущественных персонажей вселенной DC. Был младенцем, когда его родная планета (Криптон) погибла. Попал на Землю в спасательной капсуле, куда его поместили родители, чтобы спасти. Вырос в Смолвилле, под присмотром Джонатана и Марты Кент. В комиксах Супермен обладает суперсилами, в том числе может летать и пускать из глаз лазерные лучи.

Рэйчел Броснахэн («Игры шпионов», «Удивительная миссис Мейзел», «Манхэттен») — Лоис Лейн. Ведущий репортер Daily Planet, девушка Кларка Кента. Знает о его настоящей личности.

Скайлер Гизондо («Социальная дилемма», «Диета из Санта-Клариты», «Доктор Хаус») — Джимми Олсен. Фотограф Daily Planet, лучший друг Кларка Кента и Лоис Лейн.

Николас Холт («Люди Икс», «Меню», «Безумный Макс: Дорога ярости») — Лекс Лютор. Криминальный авторитет с манией величия, который стремится захватить мир. Заклятый враг Супермена, знает все его слабости.

Сара Сампайо («Миллиарды») — Ева Тешмахер. Помощница и любовница Лекса Лютора.

Эди Гатеги («Люди Икс: Первый класс», «Прощай, детка, прощай», «Адреналин») — Майкл Холт / Мистер Террифик. Вундеркинд, который получил более 10 докторских степеней и заработал миллионы. Когда его беременная жена погибла в ДТП, решил стать супергероем и помогать людям.

Прюитт Тэйлор Винс («Константин: Повелитель тьмы», «Очень странные дела», «Секретные материалы») — Джонатан Кент. Приемный отец Кларка Кента.

Нева Хауэлл («Октябрьское небо», «Древние», «Ординатор») — Марта Кент. Приемная мать Кларка Кента.

Энтони Кэрриган («Барри», «Родители», «Готэм») — Рекс Мейсон / Метаморфо. В комиксах он получил суперсилу в результате облучения радиоактивным метеоритом. Может менять свою форму по желанию: растягиваться и превращаться в разные предметы. Ожидается, что он поможет другим супергероям в борьбе со злом.

Нейтан Филлион («Миссия «Серенити»», «Касл», « Спасти рядового Райана») — Гай Гарднер / Зеленый фонарь. В комиксах сказано, что он обладает несколькими кольцами силы Зеленых Фонарей, которые дают ему суперспособности.

Изабелла Мерсед («Одни из нас», «Майя и три воина», «Семья по-быстрому») — Кендра Сондерс / Девушка-ястреб. Супергероиня в костюме птицы, которая обычно работает вместе с Человеком-ястребом.

Уэнделл Пирс («Счастливый случай», «Прослушка», «Рэй») — Перри Уайт. Главный редактор Daily Planet.

Мария Габриэла де Фариа («Академия смерти») — Анджела Спика / Инженер. Одна из главных противников «Супермена», В ее тело встроены нанотехнологии, которые позволяют ей трансформироваться по желанию, создавать свои копии и уничтожать противников с помощью нанороботов (нанитов).

Шон Ганн («Перл-Харбор», «Девочки Гилмор», «Мстители: Финал») — Максвелл Лорд. Миллиардер, который пытался обманом заставить супергероев из Лиги Справедливости (в команду входят Бэтмен, Супермен, Чудо-женщина и другие) выполнять его цели.

Интересные факты