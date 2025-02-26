Почему вам обязательно стоит посмотреть фильм «Шоугерл»

В сети вышла «Шоугерл» с Памелой Андерсон — мелодрама о танцовщицах бурлеска в современном Лас-Вегасе, которую поставила внучка легендарного Фрэнсиса Форда Копполы Джиа. «Лента.ру» рассказывает о нечаянном триумфе главной голливудской блондинки конца прошлого века.

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Шелли (Памела Андерсон) — танцовщица-ветеран в лас-вегасском шоу Le Razzle Dazzle. Она знает, как правильно выходить на сцену в перьях, и видит свой долг в передаче традиции молодым коллегам Мэри-Энн (Бренда Сонг) и Джоди (Кирнан Шипка). Выше себя она ставит лишь Аннет (Джейми Ли Кертис), которая вышла на пенсию и разносит напитки в казино. Однажды мир Шелли и ее подруг рушится: продюсер шоу Эдди (Дейв Батиста) с горечью сообщает, что Le Razzle Dazzle признано нерентабельным и закрывается. В попытках понять, как жить дальше, Шелли пытается наладить отношения с дочерью, но не перестает готовиться к последнему выходу на любимую сцену.

На фоне больших политических процессов последних лет наверняка потерялось немало занятных и куда более приятных глазу событий. Одно из них — новое преображение Памелы Андерсон. Вот уже несколько лет актриса выходит на красные дорожки без макияжа и даже создала таким образом тренд, противоположный тем, которые она же задавала в конце прошлого века. Тогда Памела была последней голливудской пин-ап-блондинкой, моделью Playboy, спасательницей Малибу и без пяти минут порнозвездой.

Последнего титула она, впрочем, не искала. Он возник из-за растиражированного домашнего видео Памелы и ее мужа Томми Ли. Про эту историю недавно даже сняли сериал с Лили Джеймс и Себастианом Стэном. Андерсон считает «Пэм и Томми» прямым оскорблением в ее адрес: авторы разбередили старые раны без спроса, но судиться с ними Памела все же не стала.

Вместо этого она писала автобиографию, снималась в документальном сериале Netflix «Памела. История любви» и запускала кулинарное шоу. При этом ее не оставляло ощущение, что звездные времена миновали теперь уж наверняка безвозвратно.

Как секс-символ и идол позапрошлой эпохи Андерсон переживала угасание, но как человек — новое рождение. Завершающим этапом ребрендинга Памелы стал фильм «Шоугерл» Джиа Копполы. После премьеры на фестивале в Торонто журналисты не скупились на комплименты. Звучали даже слова типа «откровение». После такого разогрева публика ожидала чего-то действительно потрясающего, а сама Андерсон, вполне вероятно, втайне надеялась на оскаровскую номинацию.

Пока «Шоугерл» шла к широкому зрителю, вокруг картины создавался миф. История преображения главной звезды фильма была лишь его частью. В частности, выяснилось, что Андерсон рассталась с агентом, который сперва отказался от роли в фильме, не поставив клиентку в известность. Джиа Коппола была вынуждена воспользоваться личными связями и — сразу же получила согласие. Джейми Ли Кертис призналась, что решила сыграть Аннет, как только узнала, что Памела станет Шелли. Сама Андерсон козыряла насмотренностью, сравнивая опыт сотрудничества с Копполой с тем, как работали Джон Кассаветес и Джина Роулендс (хорошо, что не Ингмар Бергман и Лив Ульман). В тени ярких женщин остался Дейв Батиста — он, наконец, получил драматическую роль, о которой давно мечтал.

В реальности премьеру в Лос-Анджелесе сорвали пожары, а большие премии отметили Памелу только номинацией на «Золотой глобус».

С точки зрения киноакадемии это видится ошибкой: усиленные крупным планом эмоции Памелы Андерсон во время объявления победительницы в номинации «Лучшая женская роль» — это заведомо готовый мем. Однако для «Оскара» Андерсон — не вечная классика, а уходящая натура, которая неуместна в контексте обновления премии. Что ж, именно уходящей натуре посвящена от начала до конца и сама «Шоугерл».

Команда фильма перестаралась с промо, обещавшим моментальную классику в духе столпов американского независимого кино. На деле «Шоугерл» — это демонстративно скромное кино, миниатюра, гербарий из нечетких полароидных снимков. Кейт Герстен писала сценарий на основе собственной театральной пьесы. Прототипом Le Razzle Dazzle служит лас-вегасское шоу Jubilee!, закрытое в 2016-м после 35 лет работы.

«Шоугерл» действительно легко представить в виде недорогой театральной постановки — одновременно щемящей и пошловатой. С другой стороны, ни в одном фильме про стриптизерш так много раз не звучало слово «пенсия».

Чтобы увести фокус от драмы немолодой дурехи в перьях, Коппола использовала прием, неоднократно проверенный в лучших фильмах ее тети Софии. Так же, как в «Где-то» (или даже «Трудностях перевода»), образы здесь эффективно подменяют движение сюжета. Каждая героиня получает небольшой портрет на фоне заполняющего кадр солнечного света. Обилие этих бессловесных кадров указывает на то, что сценарий здесь, в общем, на короткометражку. Но обстоятельства сюжета изначально задают прощальный тон, предполагающий известную неторопливость.

Что касается актрис, то хороши и Бренда Сонг, и Билли Лурд, и Кирнан Шипка — одна из ярчайших звезд своего поколения, умудряющаяся не повторяться от фильма к фильму. Но царят в «Шоугерл» все-таки Шелли и Аннет. Причем если Андерсон держится скромно и отыгрывает хрупкую растерянность, то Ли Кертис не только щеглоляет в макияже, который иначе чем боевой раскраской не назовешь, но еще и танцует на столе под Total Eclipse of The Heart.

«Шоугерл», не стесняясь, распадается на такие вот эпизоды. Кроме танца Ли Кертис это объяснение Андерсон с Дейвом Батистой, фиаско на кастинге, танец Шипки, превращенный в отдельный скетч. Все эти сцены даже не пытаются сложиться в какое-то внятное высказывание в духе трагического «Рестлера» Даррена Аронофски. Коппола позволяет своим героиням оставаться да, глуповатыми, но живыми и противоречивыми.