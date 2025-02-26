Кустурица оценил фильм «Анора»

Сербский режиссер Эмир Кустурица на пресс-конференции, посвященной XXIII Международному фестивалю кинодебютов «Дух огня», назвал фильм «Анора» дерьмом. Он сравнил картину с победителем 14-го Пекинского кинофестиваля фильмом Gold or Shit, отметив, что американское кино, получив золотую пальмовую ветвь Канского фестиваля, не является качественным.

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«Он называется Gold or Shit (Золото или кал. — NEWS.ru). Это один из самых лучших фильмов, который я видел в последние 10 лет. На этом фестивале был тоже фильм, который в первый раз в моей жизни я видел победителем, который не был Gold, но был Shit», — сказал Кустурица.

Режиссер отметил «такую огромную» актерскую игру российского актера Юры Борисова в «Аноре». Кустурица добавил, что в целом картина «не значит ничего».

«Это фильм без морали. Кому это? Это герои — этот наркоман с проституткой? Я не понимаю, — пояснил режиссер».

Ранее киноблогер Евгений Баженов, известный как BadComedian рассказал, что в международном кино стало меньше политического давления на русских артистов, о чем свидетельствует номинация Борисова на «Оскар». Он подчеркнул, что люди, которые ставят во главу угла творчество, оценивают работу артиста.

До этого стало известно, что Борисов номинирован на премию «Оскар» за роль в фильме Шона Бэйкера «Анора». Он стал первым актером из РФ, кто сумел этого добиться. Борисов представлен в категории «Лучший актер второго плана». Среди его конкурентов Киран Калкин («Настоящая боль»), Гай Пирс («Бруталист»), Эдвард Нортон и Джереми Стронг («Ученик»).