Опубликован трейлер сериала «Подросток»

Трейлер мини-сериала «Подросток» (Adolescence) представил 24 февраля 2025 года Netflix. Главные роли в 4-серийной драме исполнили Стивен Грэм, Эрин Доэрти, Оуэн Купер, Эшли Уолтерс, Фэй Марсей, Кристина Тремарко, Марк Стэнли, Джо Хартли и др.

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Сюжет сериала разворачивается вокруг семьи 13-летнего подростка Джейми Миллера (Купер), неожиданно арестованного за убийство сверстницы. На поиски ответов отправляются следователь и психолог, им предстоит окунуться в жесткий мир средней школы, полный агрессии и насилия.

Режиссером проекта выступил Фил Барантини («Точка кипения»), сценарий написали Стивен Грэм и Джек Торн («Темные начала», «Энола Холмс»). Для создания сериала было решено использовать технику непрерывной съемки одним кадром.

«Когда камера не скачет с места на место, действие выглядит значительно более правдоподобно и без прикрас, — заявил Торн в интервью Deadline. — Нельзя отвести взгляд, и именно это позволяет рассказать более сложную историю, чем если бы мы просто окунулись в криминальную историю. Рассказать о насилии с применением ножей можно по-разному, и мы хотели больше поразмышлять о наших отношениях с яростью и других темах, которые непросто обсуждать».

Премьера «Подростка» состоится на Netflix 13 марта.