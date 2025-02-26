Вышел мини-сериал о развитии технологических проектов Москвы

Научно-популярный мини-сериал «Москва в цифре» теперь можно посмотреть онлайн. Каждая серия погружает зрителя в историю технологичных проектов столицы и позволяет узнать больше о том, как за 30 лет город превратился в один из самых развитых мегаполисов мира. В Департаменте информационных технологий города Москвы рассказали, где и как можно посмотреть фильм, премьера которого состоялась в конце прошлого года.

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«Научно-просветительский мини-сериал “Москва в цифре” приурочен к 30-летию Рунета и рассказывает, как на протяжении трех десятилетий развивались технологии, создавались сервисы, появлялись проекты, которые сегодня ежедневно делают жизнь москвичей еще более комфортной, яркой и безопасной. Каждая серия охватывает определенную сферу жизни города и погружает в историю не только цифровизации, но и самой Москвы. В кадре переплетаются архивные съемки и фотографии, которые напоминают взрослым и рассказывают новому поколению о временах, когда вопросы решались в порядке живой очереди, номера телефонов помнили наизусть, для поиска информации шли в библиотеку или книжный магазин, а для оплаты счетов посещали пять разных ведомств. С 26 февраля посмотреть сериал можно в любое удобное время на Rutube и в социальной сети “ВКонтакте”, а также на стриминговых платформах», — сообщили в пресс-службе столичного Департамента информационных технологий.

Фильм отражает каждый этап развития городских технологий, показывает пройденный путь и кропотливую работу по созданию цифровой инфраструктуры мегаполиса. При создании мини-сериала были собраны гигабайты информации и изучены сотни документов, привлечены эксперты и специалисты, которые занимались цифровизацией Москвы на протяжении трех десятилетий. Комфортный хронометраж картины — каждая серия длится от 20 до 25 минут — позволяет погрузиться в историю развития ИТ-проектов, при этом легкая и развлекательная форма подачи информации не утомляет зрителя сложной терминологией и чрезмерным объемом сведений.

Эксперты Правительства Москвы не только рассказывают, как цифровизация становилась привычной частью основных сфер жизни города — здравоохранения, транспорта, образования, строительства и других, но и делятся личным опытом в качестве жителей и пользователей электронных продуктов. По сути, фильм — это образовательно-развлекательная энциклопедия о технологичных проектах и сервисах столицы. Там можно узнать, например, как искусственный интеллект сегодня помогает врачам по всей стране, или погулять по виртуальной копии ВДНХ, а еще — найти ответы на множество других вопросов.

«Конечно, самый лучший способ ощутить, насколько удобно пользоваться современными сервисами в столице, — это просто жить в Москве. Многие настолько привыкли к хорошему, что даже не замечают, как технологии изменили жизнь горожан. А наш мини-сериал поможет в полной мере понять возможности цифровой Москвы, действительно одного из самых продвинутых мегаполисов мира», — рассказал российский теле- и радиоведущий Александр Пушной, который помогает зрителям фильма погрузиться в атмосферу инноваций.

Он помнит времена, когда повсюду стояли таксофоны, Москву изучали по атласу города и рисовали на листочке маршрут с опознавательными знаками. А сегодня на портале mos.ru за пару кликов можно решить практический любой вопрос. Разобраться со многими повседневными задачами помогает искусственный интеллект, а управление мегаполисом построено с использованием анализа больших данных.

Каждая серия дает полноценное представление о том, как цифровизация внедрялась в различные сферы жизни мегаполиса. Например, из первой можно узнать, как высокие технологии и проекты делают город по-настоящему умным. Зрителю предстоит пройти путь от начала работы первого круглосуточного сервера в здании Мэрии Москвы до создания цифрового двойника города, технологической платформы Mos.Tech и метавселенной столицы. Вторая серия рассказывает о развитии проектов в социальной сфере: карты москвича, единой медицинской информационно-аналитической системы и «Московской электронной школы», а также проектов для молодежи. В третьей можно узнать том, как из новостной ленты с книгой отзывов портал mos.ru превратился в ресурс, которым пользуются более 15,9 миллиона человек, и об эволюции московского транспорта, одного из самых комфортных в мире. Завершающая часть посвящена цифровизации в сфере культуры и туризма. А еще она рассказывает о возможностях каждого москвича принимать участие в жизни города и влиять на то, какой будет столица в будущем.

Фильм снят продюсерским центром Киностудии Горького, входящим в состав московского кинокластера, а режиссером выступил Константин Райх.