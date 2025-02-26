Что известно о фильме «Северный полюс»

27 февраля в российский прокат выходит фильм «Северный полюс» Александра Котта. В главных ролях — Андрей Мерзликин, Евгений Миронов, Ольга Ломоносова и Елена Север. Лента, основанная на реальных событиях, рассказывает о первой экспедиции советской атомной субмарины К-3 «Ленинский комсомол» к Северному полюсу. Действие происходит в начале 1960-х годов — на пике военного соперничества СССР и США. В условиях жёсткой конкуренции с геополитическим противником герои ленты делают всё от них зависящее, чтобы выполнить секретную миссию.

© Кадр из трейлера

27 февраля в российский прокат выходит картина режиссёра Александра Котта «Северный полюс». В центре сюжета — первый поход советской атомной подводной лодки К-2 «Ленинский комсомол» к Северному полюсу.

В главных ролях — Андрей Мерзликин («Бумер», «Жмурки», «Брестская крепость»), Евгений Миронов («В августе 44-го», «№13», «Идиот»), Елена Север («Мата Хари», «Сирийская соната») и Ольга Ломоносова («Дети Арбата», «Не родись красивой»).

Производством картины занимались компании «Централ Партнершип» и «Русский север» при поддержке Фонда кино и онлайн-кинотеатра Okko. Спродюсировали фильм Вадим Верещагин, Елена Север, Татьяна Стацман, а сценарий подготовили Денис Родимин и Роман Владыкин.

На основе реальных событий

Лента основана на реальной истории. Начало 1960-х. В условиях жёсткой конкуренции в военной сфере с США Советский Союз вслед за американцами направляет к Северному полюсу свою первую атомную подлодку К-3 проекта 627 «Кит» «Ленинский комсомолец».

По сюжету фильма, вернувшись из испытательного плавания, капитан Живцов (Андрей Мерзликин) получает задание от руководства страны в лице Никиты Хрущёва повторить арктическую миссию американцев. Лодка ещё не готова, конструктор Морозов (Евгений Миронов) в недоумении: К-3 не оснащена даже эхоледомером, без которого продвигаться подо льдами попросту невозможно. Раздосадованный Морозов умывает руки, отказываясь продолжать работу над проектом.

Конечно, сценаристы несколько отошли от реальной хронологии событий, поскольку в действительности экспедиция проходила не сразу после испытаний — к тому моменту «Ленинский комсомолец» уже несколько лет находился на боевом дежурстве. Именно потому, что на субмарине был сработанный и опытный экипаж, и было решено отправить к полюсу К-3, а не более новые атомоходы, которыми уже на тот момент располагал ВМФ СССР.

Кроме того, по воле авторов сценария на борту подлодки оказалась женщина, что в те времена было немыслимо. По сюжету Филатова она (Елена Север) участвовала в разработке судна, её миссия на борту — решать технические проблемы, без которых, очевидно, не обойдётся плавание.

Ещё один женский персонаж — пилот арктической авиации Елена (Ольга Ломоносова). Обе героини фильма, учёная и лётчица, проявляют невероятное мужество и стойкость в экстремальных ситуациях. Собственно, благодаря их выдержке, а также настойчивости и интеллекту Морозова, который всё же принимает деятельное участие в спасении заблудившейся подо льдами субмарины, экспедиция становится реальной.

«Лёд, вода, стихия»

Как пояснила Ольга Ломоносова, у её героини есть исторический прообраз — Любовь Васягина, которую коллеги называли полярной чайкой.

«Моя героиня — лётчица, работающая на полярной станции, летает туда и помогает полярникам, возит им необходимый груз. В реальности была всего пара женщин-лётчиц, которые в то время летали в том направлении», — отметила актриса.

В свою очередь, Евгений Миронов отметил, что ему был интересен проект фильма «Северный полюс»:

«Это история нашей страны, история её становления после Великой Отечественной войны, когда очень бурными темпами развивалась наука, а желание быть первыми во всех областях было очень сильным как для страны, так и для каждого человека. Важно было рассказать, как именно простые люди проявляются в экстремальной ситуации и зачастую ведут себя как настоящие герои».

По словам Александра Котта, съёмочной группе пришлось непросто во время работы над фильмом из-за суровых погодных условий.

«Это природа, погода: лёд, вода, стихия. То, с чем столкнулись реальные участники экспедиции. У нас лёд мог растаять, декорацию могло унести, но мы всё делали для того, чтобы погода не диктовала свои условия. Мёрзли, конечно, но утепления под одеждой у актёров были. Незаметные, киношные», — рассказал режиссёр.

Напомним, часть съёмок проходила в экстремальных условиях Заполярья — в Мурманской области.

Бесстрашие и мужество

Стоит заметить, что в первой части картины диалоги героев, насыщенные технической и морской терминологией, слабо раскрывают их характеры для зрителя. Кроме того, в отличие от многих фильмов о подводниках, например той же «Подводной лодки» (Das Boot, 1981 год) Вольфганга Петерсена, авторы «Северного полюса» совсем не знакомят зрителя с рядовыми членами экипажа, которые остаются довольно безликой массовкой на протяжении всего фильма.

Впрочем, во второй половине ленты повествование резко обогащается захватывающими сюжетными поворотами и драматическими моментами. Герои начинают проявлять эмоции, раскрываться перед зрителем.

Эта метаморфоза затрагивает даже генсека ЦК КПСС: к финалу Хрущёв превращается из транслирующего лозунги бюрократа в располагающего к себе человека, не лишённого чувства юмора.

Особо следует отметить впечатляющий визуальный ряд. Авторам удалось показать атомную субмарину грандиозной и в то же время изящной, а также продемонстрировать великолепные ландшафты Крайнего Севера.

В целом фильм получился скорее не о политике и соперничестве держав, а о некоторых особенностях национального менталитета. Традиционной надежде на авось, бесстрашии, которые в сочетании с твёрдостью и мужеством приводят порой к удивительным, почти непредсказуемым результатам.