Умер сценарист Роберто Орси

На 52-м году жизни скончался известный сценарист Роберто Орси. Кинодеятель умер 25 февраля у себя дома в Лос-Анджелесе после борьбы с болезнью почек, передает Deadline.

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Роберто Орси родился в 1973 году в Мехико, в возрасте его 10 лет семья перебралась в США. Первыми его проектами на ТВ стали "Зена - королева воинов" и "Удивительные странствия Геракла" и большую часть своей карьеры сотрудничал с Алексом Куртцманом. Он также писал сценарии для таких шоу как "Грань", "Гавайи 5.0", "Сонная лощина", "Мастер на все руки". Среди киноработ - "Шпионка", "Трансформеры, "Иллюзия обмана", "Остров", третья "Миссия невыполнима", "Трансформеры", "Звездный путь", "Ковбои против пришельцев", "Люди как мы".

В прошлом году жена Роберто Орси обвинила его в домашнем насилии и изнасиловании. Актриса Аделе Хезер Тейлор ("Гавайи 5.0", "Черный список") рассказала, что супруг страдает биполярным расстройством, а также усугубляет свое состояние алкоголем. Выяснилось, что сценарист сам несколькими месяцами ранее подал на жену в суд, обвинив ее в нападениях с применением перцового баллончика и электрошокера.