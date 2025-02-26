Рецензия на детектив «Красный шелк»

Приключенческий детектив "Красный шелк", который выходит на экраны, - это плод сотрудничества российских и китайских кинематографистов. Он продолжает стилистику и экспрессию "Балканского рубежа" - фильма того же Андрея Волгина с тем же Милошем Биковичем в главной роли.

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Действие происходит через 10 лет после Октябрьской революции и стартует в Шанхае, где гоминьдановцы преследуют китайских коммунистов - страна накануне "шанхайской резни", когда власть захватили сторонники Чан Кайши. Гонимым коммунистам помогает молодой СССР, чанкайшистам негласно патронирует Англия. Китайская компартия свой очередной VI съезд будет вынуждена провести в изгнании - под Москвой. По сценарию Марии Нефедовой, Ильи Кожухаря и Алексея Колмогорова, списки будущих его участников должны быть тайно переправлены в столицу СССР, за ними идет охота.

Живописные стартовые эпизоды фильма сняты на крупнейшей китайской студии Hengdian World Studios с ее множеством туристических локаций тематического парка - здесь были построены исторические кварталы Шанхая. Китайская сторона свою часть работы выполнила с блеском: Шанхай огневых 20-х в фильме выглядят очень достоверно, массовые сцены сняты увлеченно и с эпическим размахом (оператор Максим Миханюк). В дальнейшем пространство фильма съежится до вагонных интерьеров тряского поезда, изредка (и порой необъяснимо) выплескиваясь на таежные снега и байкальские льды. Декорации вагонов выдают щедрый бюджет фильма и тоже впечатляют.

И вот в роскошном транссибирском экспрессе собирается пестрая компания. Наиболее активны в ней бывший белогвардеец Гарин (Милош Бикович), который рвется на родину, чтобы строить новую жизнь, и глава чекистской группы Анна Васильевна (Елена Подкаминская) - обоих, как выяснится, связывают давние узы. Здесь также дочь китайского бизнесмена Ван Лин (Чжэн Ханьи) и молодой красноармеец Артем (Глеб Калюжный) - оба проявляют интерес друг к другу и в дальнейшем обеспечат лирическую струю в многолюдном сюжете. Прочно обжила свое оснащенное антиквариатом купе-салон графиня Демидова (Ирина Алферова), ее сын Петр служит официантом в вагоне-ресторане (Ярослав Могильников). И бдительно следит за состоянием лучшего поезда страны, надеясь выловить шпионов, его начальница (Светлана Чуйкина). Перечислить всех невозможно, и зрителю предстоит нелегкая миссия разбираться, кто есть кто в этом собрании - фильму не хватило двух с половиной часов, чтобы сделать все лица разборчивыми, характеры - запоминающимися.

Для тех, кто помнит историю, картина предъявит множество вопросов, на которые не будет ответа. Например, как рвущийся на родину царский офицер уцелел в годы красного террора, объявленного декретом 1918 года, согласно которому "все лица, прикосновенные к белогвардейским организациям", должны быть расстреляны. А он не просто уцелел, но и возглавил расследование случившегося в "восточном экспрессе" убийства, взяв на себя функции Эркюля Пуаро. Не менее загадочно безбедное существование в поезде классового врага - графини Демидовой, любительницы коктейля из шампанского с коньяком и сахаром.

Загадочным представится даже само место действия, способное внезапно распахнуться до байкальских просторов, где только что ехавшие в поезде молодые герои рассекают ледяную пустыню, догоняя состав на парусном буере. В таких случаях начинаешь подозревать, что этот фильм - еще и любовно собранная коллекция разнородных жанровых приемов, не имеющих логической связи - она не предусмотрена.

Но фильм и не ставит задачей отразить реальность - авторы делают детективный экшн, заимствуя сюжетные и стилевые мотивы из голливудских жанровых источников так открыто, что порой в профиле Милоша Биковича чудятся черты невозмутимого Джорджа Клуни. Картина безусловно зрелищна, богата по "вещественному оформлению", нарастающий динамизм ее пулевого монтажа перекрывает все мыслимые рекорды, делая происходящее невнятным. Герои устраивают перестрелки, бегают по обледеневшим крышам вагонов, перескакивают с летящего сквозь пургу экспресса на параллельно мчащийся состав, мастерят из хлебных караваев бомбы, взрывают паровозные котлы, сливаются в любовном экстазе под прицелом соперника и демонстрируют хорошую физическую форму, но объяснить зрителю, что, собственно, происходит, режиссер не считает нужным. Он не контролирует ситуацию: отдельные эффектные кадры в монтаже не образуют связного рассказа, остаются бессистемным мельканием. Что, впрочем, можно считать и апофеозом современного "фильма действия", где экшн, убежден его зритель, - вполне самодостаточная цель.

Временами в экшн вплетаются комедийные эпизоды, словно заимствованные из "немой комической фильмы": вломившись в купе и обнаружив там обнаженную китаянку, пришедший с обыском солдат ошеломленно лепечет: "Я хочу тебя поцеловать!". Вообще, надо сказать, диалоги в частности и сценарий в целом - самое слабое место картины, где декларируемая задача показать, пусть в жанре, но все-таки эпоху, никак не связана с сюжетными поворотами: как констатирует кто-то из героев, "план хороший - исполнители плохи". Впрочем, возможно, это еще и отвязная фантазия на темы истории наподобие "Бесславных ублюдков", где Гитлера уничтожили в пылающем кинотеатре.

Таким образом, главный и определяющий просчет фильма: авторы не решили, что, о чем и зачем они снимают. Заворожить зрителя красочным калейдоскопом красивых шляп, эффектных поз и пейзажей, оглушить зуботычинами, загипнотизировать залитыми красным лицами? Устроить коллективное воспоминание о любимых голливудских боевиках? Перекрыть корейское кино по части натурализма? Показать миру, что и мы можем не хуже?

Последняя, шестая глава фильма происходит уже на VI съезде. Она все расставит по своим местам. Предположения растерянного зрителя полетят в топку авторской фантазии, сложившиеся по ходу дела репутации героев произведут кувырок, и по количеству разоблачительных "твистов" "Красный шелк", судя по всему, выйдет на первое место в мировом кино.