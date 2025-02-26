Какие премьеры стоит ждать на Первом канале в марте

Первый канал представит в начале марта сразу две премьеры: многосерийный фильм "Казанова. В бегах" - 3 марта в 22.00 и документальный фильм "Софи Лорен: Жить, сниматься, любить!" - 9 марта в 16.05.

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«Казанова. В бегах», Первый канал, 3 марта в 22.00

Сериал "Казанова" побил все рекорды популярности, поэтому было решено продлить его на второй сезон. Новый сезон ретро-сериала о похождениях обаятельного афериста выходит спустя четыре года после премьеры детектива на Первом канале. По сюжету, спустя два года после событий первого сезона, Игорь Апрельцев (Антон Хабаров) отчаянно нуждается в чистой биографии и новом паспорте. Аферисты живут по своим законам... Казанова все еще в уголовном розыске и вынужден скрываться в Ленинграде у очередной влюбленной в него женщины. В один прекрасный день, увидев, что его портрет исчез с доски розыска, Апрельцев, не теряя ни минуты, собирает вещи и едет в Москву. На дворе лето 1980 года, и страна вовсю готовится к Олимпийским играм. Для Казановы Олимпиада могла бы стать морем возможностей сорвать большой куш, но он твердо намерен оставить прошлое. Вот только по пятам Апрельцева вновь следует капитан Шмаков (Сергей Угрюмов), который готов буквально на все, лишь бы заставить Казанову понести заслуженное наказание. Да и старые долги не дают Казанове стать законопослушным гражданином…

Ради новой жизни Казанове придется объехать полстраны - от Целинограда до Паланги, периодически ловко сбегая прямо из-под носа неутомимого Шмакова. Апрельцева ожидают перевоплощения в экстрасенса, космонавта, манекенщика, целителя… Каждая новая серия - новая "любовь" Казановы, яркий образ, раскрывающий разнообразие женских судеб огромной страны.

Помимо знакомых зрителям героев Антона Хабарова, Светланы Ходченковой, Сергея Угрюмова и Катерины Шпицы, в новом сезоне приняли участие Ольга Лапшина, Анна Банщикова, Мария Смольникова, Яна Крайнова, Наталья Рогожкина, Евгения Дмитриева, Светлана Колпакова, Александр Яцко и другие. Режиссером-постановщиком второй части стал российский режиссер и сценарист Сергей Комаров ("Эти глаза напротив", "Журавль в небе"). Автор сценария - снова Дмитрий Новоселов ("Подкидыш", "Отличница", "Зорге", "Что и требовалось доказать").

Антон Хабаров, актер, исполнитель главной роли:

«Я долго ждал начала работы над продолжением сериала, поскольку между первым и вторым сезоном случился большой перерыв. С другой стороны, здорово, что у меня было время подготовиться, поскольку моего героя ждет много новых перевоплощений. Текущий сценарий понравился мне даже больше, чем был у первого сезона, хотя, казалось бы, куда уж лучше. Казанова становится взрослее, он прошел через большие испытания, и женщины ему встретятся немного другие. Главный смысл его жизни - попытаться сделать что-то новое в ней, а насколько ему это удастся - покажет второй сезон проекта».

«Софи Лорен: Жить, сниматься, любить!», Первый канал, 9 марта в 16.05

Трудное детство в нищете во время Второй мировой войны. Первые робкие шаги в карьере. Запретный роман с продюсером Карло Понти, который был женат и старше Софи на 22 года, но стал ее спутником жизни до конца дней. Влюбленность в икону Голливуда Кэри Гранта. Близкая дружба с Марчелло Мастроянни, с которыми Софи составила самый известный кинодуэт всех времен. Победы на бесчисленных кинофестивалях, включая первый в истории "Оскар" за лучшую женскую роль в иностранном фильме.

Режиссер картины, которая в прошлом году вышла в прокат в российских кинотеатрах - Марко Спаньоли, трижды номинированный на итальянский "Оскар" - премию "Давид ди Донателло".

В фильме "Жить, сниматься, любить!" - редкие архивные кадры, вырезанные сцены из фильмов, выдержки из радио- и телеинтервью, воспоминания близких.