Кто озвучил мультфильмы нашего детства

Советские мультфильмы – это особенный мир, наполненный теплом, добротой и неповторимой атмосферой. В них и светлый юмор, и прекрасная музыка, и искренние персонажи. А еще – голоса талантливейших актеров, которые стали неотъемлемой частью детства для многих поколений. Кто озвучил Чебурашку, Карлсона, Кота Матроскина, Винни-Пуха и других знаменитых героев и как происходила магия дубляжа, рассказываем в материале MIR24.TV.

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Советская мультипликация начала активно развиваться в 1930-е годы, но настоящий расцвет пришелся на 1950-1980-е годы. В это время студия «Союзмультфильм» выпускала десятки картин в год, которые становились хитами. Они не просто развлекали детей, но и несли глубокие смыслы. Даже в самых простых сюжетах, как, например, у «Ежика в тумане», скрывались философские размышления о жизни, одиночестве, дружбе и мечтах.

Вместе с тем совершенствовались и технические возможности процесса звукозаписи, улучшалось качество и синхронизация фонограмм. Опыт создания сложных и многослойных звуковых дорожек привнес в анимационную индустрию еще больше выразительности и естественности. Одной из ключевых особенностей советской мультипликации было внимание к деталям: каждый звук, каждая реплика тщательно прорабатывались.

С большой ответственностью подходили и к подбору актеров дубляжа. От них требовалось особое мастерство, ведь в то время мультики отличались богатством языка, использованием сложных слов, каламбуров и отсылок к классике. На озвучивание приглашали тех, чьи голоса наилучшим образом соответствовали характерам персонажей. Часто это были известные актеры театра и кино, которые могли передать нужные эмоции и интонации.

Гонорары актеров: правда и мифы

Распространенным мифом о советской мультипликации является представление о высоких гонорарах актеров за озвучку. Якобы артисты могли получать за работу в мультфильмах больше, чем за съемки в кино. Но на самом деле, плата за дубляж была довольно скромной, а потому такой труд редко являлся для исполнителя отдельным видом заработка.

Средняя зарплата актера в то время составляла от 100 до 150 рублей в месяц, а за участие в съемках фильма актеры могли получать от тысячи рублей. Гонорары за озвучивание мультфильмов, как правило, не превышали этих сумм.

Несмотря на это, озвучка анимационных персонажей – считалась делом престижным и востребованным. Во-первых, это была возможность проявить свой талант в новом амплуа. Во-вторых, дубляж занимал меньше времени, чем съемки в кино, что позволяло актерам совмещать эту деятельность с другими проектами. Кроме того, мультфильмы пользовались большой популярностью у широкого круга аудитории, так что участие в них повышало узнаваемость актеров.

Звезды озвучки

Клара Румянова и трогательный Чебурашка

Эту актрису по праву называли «королевой» мультипликации. Ее мягкий и мелодичный голос идеально подходил для озвучивания детских ролей. Всего на счету у Румяновой более 300 озвученных персонажей, но визитной карточкой артистки стал Чебурашка. Актриса признавалась, что работа над этим образом была для нее особенной: она вкладывала в него всю душу, стараясь передать детскую искренность и трогательность.

Василий Ливанов и озорной Карлсон

Культовый персонаж советской мультипликации, созданный по мотивам книги Астрид Линдгрен, стал символом озорства, уверенности в себе и легкого хулиганства. Голос Карлсону подарил актер Василий Ливанов, известный также как исполнитель роли Шерлока Холмса. Его тембр с легкой хрипотцой и игривыми интонациями идеально передал характер немного капризного, но бесконечно обаятельного человечка с мотором.

Анатолий Папанов и меланхоличный Водяной

Водяной из мультфильма «Летучий корабль» вошел в историю отечественной анимации как исполнитель хита «Эх, жизнь моя, жестянка!» А озвучил этого отчаявшегося болотного жителя актер Анатолий Папанов, который до этого прославился в образе Волка из «Ну, погоди!». Папанов обладал невероятным диапазоном: он мог быть и грозным, и смешным, и трогательным. Его голос придал Водяному особый шарм, сделав персонажа одновременно забавным и немного грустным.

Рина Зеленая и лентяй Вовка

Рина Зеленая, известная по роли миссис Хадсон в советских экранизациях о Шерлоке Холмсе, также активно озвучивала мультфильмы. Ее голосом говорила, например, черепаха Тортилла в «Приключениях Буратино», а еще – Пилюлькин в кукольной серии «Приключения Незнайки и его друзей». Но самым ярким персонажем на счету артистки стал главный герой мультфильма «Вовка в Тридевятом царстве». Благодаря труду Зеленой практически каждая фраза лентяя, случайно попавшего в сказочную страну, стала крылатой.

Олег Табаков и Кот Матроскин

Олег Табаков подарил свой голос Коту Матроскину в «Простоквашино». Его спокойный, немного ироничный тон идеально передал характер умного и хозяйственного кота. Артист признавался, что образ персонажа он «срисовал» со своих родственников. Так, неторопливость, рассудительность и прижимистость перешла к полосатому герою от тестя знаменитости, а вот быстрая и спотыкающаяся манера речи с пришептываниями – от его сына Антона.

Евгений Леонов и добрый Винни-Пух

Кумир миллионов зрителей Евгений Леонов тоже активно работал в мультипликации. Его голосом говорил, например, Винни-Пух в советской версии мультфильма. Мягкий и мечтательный тон артиста идеально передал добродушный и немного наивный характер медвежонка. Леонов добавил в озвучку нотки теплоты и искренности, сделав Винни-Пуха по-настоящему обаятельным. А его фразы, вроде «Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро», продолжают цитировать новые поколения.

Георгий Вицин и трусливый Заяц

Георгий Вицин, известный своей комедийной харизмой, озвучил Зайца в мультфильме «Мешок яблок». Он придал персонажу, который произносит знаменитую фразу «Четыре сыночка и лапочка дочка», особую мягкость и трогательную наивность. Голос артиста, с характерной легкой дрожью и добродушием, идеально подошел для образа Зайца – заботливого отца большого семейства.