Стартовали съемки фильма «Красный призрак 1812»

Создатели фильма «Красный призрак 1812» объявили о старте его производства. Картина станет второй частью трилогии о таинственном партизане-одиночке. Проект, ранее известный под рабочим названием «Русские морозы», снимает команда первого «Красного призрака» — партизанского истерна с Юрой Борисовым.

© Чемпионат.com

Вместе с этим появились первые фото со съёмок проекта, на которых можно увидеть актёров в образах своих персонажей.

Фото со съёмок ленты

© АБС

© АБС

© АБС

© АБС

© АБС

В фильме сыграют Вольфганг Черни, Пауль Орлянский, Константин Симонов, Олег Савостюк, Владислав Тирон и Никита Кологривый. Идейное продолжение истерна «Красный призрак» снимает режиссёр Андрей Богатырёв.

Проект выйдет в широкий прокат в 2025 году, а затем появится в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».