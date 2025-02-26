Состоялась премьера фильма «Екатерина Великая»

В кинотеатрах страны сейчас можно посмотреть масштабный исторический документально-художественный фильм "Екатерина Великая". Картина - продолжение фильмов "Петр I. Последний царь и первый император" и "Императрицы". Все эти работы вошли в цикл исторических проектов "Русь", в котором рассказывается о событиях и личностях, стоявших у истоков современной России.

© Российская Газета

По сюжету после эпохи дворцовых переворотов появляется новая яркая историческая фигура - Екатерина II. В этой роли в фильме снялись две актрисы - Ольга Лерман (молодые годы) и Анна Михалкова (пора зрелости). Екатерина, как и многие, могла ограничиться титулом жены императора, но своим упорством и целеустремленностью смогла доказать, что ее место на престоле.

В 14 лет она узнала, что ей предстоит стать невестой Петра III (в этой роли - Евгений Шварц) и матерью будущего наследника. Но ее мечтой было править. Она видела возможности и потенциал Российской империи и хотела воплотить в ней идеи просвещения. В фильме показано, в какой мере идеалы становятся реальностью и как оборачиваются благие идеи против самого человека.

Художественным руководителем проекта стал Андрей Кравчук - он снял такие державные фильмы, как "Адмиралъ", "Союз спасения", "Петр I. Последний царь и первый император", "Императрицы". А режиссером-постановщиком - Морад Абдель-Фаттах, ранее известный больше по своим операторским работам. В главных ролях: Анна Михалкова и Ольга Лерман (Екатерина II), Евгений Шварц (Карл Ульрих, будущий Петр III), Евгений Харитонов (Потемкин), Виктор Добронравов (Алексей Орлов) и другие. Первые зрители пишут, что в фильме история рассказана в лицах. Нравятся исторические места съемок, наряды и актерские работы.

Кстати

Новый исторический сериал Александра Котта "Павел первый и последний" появится на онлайн-платформах Kino1TV и "Кинопоиск" 28 февраля. Главную роль сыграл Денис Власенко. В нем рассказана камерная история взаимоотношений российского императора Павла со своей матерью Екатериной Второй (Наталья Суркова). Молодой наследник хочет узнать больше о своем отце, а мать не дозволяет. Денис Власенко признавался, что загадал желание сыграть Павла Первого еще в школе. Также снимались Кирилл Кяро, Владимир Стеклов, Дарья Коныжева.

Прямая речь

Андрей Кравчук, художественный руководитель и автор сценария:

«Это первая работа Морада, моего замечательного друга, с которым мы уже давно сотрудничаем. Мне кажется, что это яркая и интересная работа про удивительную женщину, правительницу Екатерину, которую благодаря ее заслугам назвали "Великой". И прекрасные актрисы Анна Михалкова и Ольга Лерман воплотили образ Екатерины II в разные отрезки ее жизни... При работе над фильмом мы уделяли большое внимание языку. Во время написания сценария и реплик мы обращались к историкам, показывали им наши тексты, а они в свою очередь указывали на фразы и выражения, которые неуместны в контексте эпохи. Литературный язык XVIII века был близок к церковнославянскому. В личных письмах и дневниках использовали множество устаревших слов, которые незнакомы современному зрителю и сложны для понимания, поэтому мы искали им замену».

Морад Абдель-Фаттах, режиссер-постановщик:

«Мы потратили много времени, чтобы создать некий эмоциональный реализм, чтобы у зрителей было ощущение, что они попали во дворец императрицы, и увидели ее такой, какой она была. Мы проделали огромную работу, общались с историческими консультантами, чтобы найти эпизоды, которых еще не было в кино, потому что про Екатерину снято огромное количество фильмов. И поскольку документальная основа в фильме имеет важную роль, мы также старались как можно реалистичнее воссоздать интерьеры, Петербург и даже виды за окнами. Для максимального соответствия эпохе в создании декораций, костюмов и интерьеров, использованных в фильме, художники вдохновлялись гравюрами и картинами того времени».

Тем временем

Специально к премьере картины "Екатерина Великая" вышел спецпроект портала "Грамота.ру". На нем появился специальный раздел, посвященный языку эпохи Екатерины II. В словаре императрицы можно будет найти как аристократические выражения, так и новые слова. Интерактивный тест поможет проверить себя на понимание русского языка XVIII века.

Между тем

Интерес к личностям, повлиявшим на ход развития российской истории, проявляется сейчас повсеместно. Киноверсия спектакля "Павел I" вышла во всероссийский прокат и показывается в 79 городах. Спектакль "Павел I" рассказывает о России начала XIX века и противоречивой личности императора, погружает в мир его душевных метаний накануне трагической гибели. История самодержца, от которого зависели судьбы миллионов людей и который сам оказался в окружении смертельных врагов. Премьера спектакля состоялась в марте 2023 года, и с тех пор он неизменно собирает аншлаги - билеты раскуплены на месяцы вперед. В качестве литературной основы использованы пьесы Д.С. Мережковского "Павел I" и Е.Р. Симонова "Смерть Павла I". Историческая пьеса ("драма для чтения") Дмитрия Мережковского "Павел I" написана в Париже в 1908 году и в конце года опубликована отдельной книгой. Сразу же после выхода книга была запрещена и конфискована как проявление "дерзостного неуважения к Высшей Власти...".

Мережковский считал, что "антихристианское" начало в истории человечества проявляется прежде всего в стремлении человека своей волей разрешить глобальные противоречия жизни. Автор сценической версии и постановщик - Наталья Ковалёва. Киноверсия спектакля представляет собой особый жанр. Режиссер Константин Куц во время съемок использовал "обратный план" - кинематографический прием, когда камеры фиксируют актеров со спины, позволяя увидеть зрительские места. Таким образом кинозрители, из "будущего" наблюдая за событиями прошлого, невольно задумаются о дне сегодняшнем.