В прокат вышел фильм "Екатерина Великая" с Анной Михалковой

В кинотеатрах страны сейчас можно посмотреть масштабный исторический документально-художественный фильм "Екатерина Великая". Картина - продолжение фильмов "Петр I. Последний царь и первый император" и "Императрицы". Все эти работы вошли в цикл исторических проектов "Русь", в котором рассказывается о событиях и личностях, стоявших у истоков современной России.

Состоялась премьера фильма «Екатерина Великая»
© Российская Газета

По сюжету после эпохи дворцовых переворотов появляется новая яркая историческая фигура - Екатерина II. В этой роли в фильме снялись две актрисы - Ольга Лерман (молодые годы) и Анна Михалкова (пора зрелости). Екатерина, как и многие, могла ограничиться титулом жены императора, но своим упорством и целеустремленностью смогла доказать, что ее место на престоле.

В 14 лет она узнала, что ей предстоит стать невестой Петра III (в этой роли - Евгений Шварц) и матерью будущего наследника. Но ее мечтой было править. Она видела возможности и потенциал Российской империи и хотела воплотить в ней идеи просвещения. В фильме показано, в какой мере идеалы становятся реальностью и как оборачиваются благие идеи против самого человека.

Художественным руководителем проекта стал Андрей Кравчук - он снял такие державные фильмы, как "Адмиралъ", "Союз спасения", "Петр I. Последний царь и первый император", "Императрицы". А режиссером-постановщиком - Морад Абдель-Фаттах, ранее известный больше по своим операторским работам. В главных ролях: Анна Михалкова и Ольга Лерман (Екатерина II), Евгений Шварц (Карл Ульрих, будущий Петр III), Евгений Харитонов (Потемкин), Виктор Добронравов (Алексей Орлов) и другие. Первые зрители пишут, что в фильме история рассказана в лицах. Нравятся исторические места съемок, наряды и актерские работы.

Кстати

Новый исторический сериал Александра Котта "Павел первый и последний" появится на онлайн-платформах Kino1TV и "Кинопоиск" 28 февраля. Главную роль сыграл Денис Власенко. В нем рассказана камерная история взаимоотношений российского императора Павла со своей матерью Екатериной Второй (Наталья Суркова). Молодой наследник хочет узнать больше о своем отце, а мать не дозволяет. Денис Власенко признавался, что загадал желание сыграть Павла Первого еще в школе. Также снимались Кирилл Кяро, Владимир Стеклов, Дарья Коныжева.

Прямая речь

Андрей Кравчук, художественный руководитель и автор сценария:

«Это первая работа Морада, моего замечательного друга, с которым мы уже давно сотрудничаем. Мне кажется, что это яркая и интересная работа про удивительную женщину, правительницу Екатерину, которую благодаря ее заслугам назвали "Великой". И прекрасные актрисы Анна Михалкова и Ольга Лерман воплотили образ Екатерины II в разные отрезки ее жизни... При работе над фильмом мы уделяли большое внимание языку. Во время написания сценария и реплик мы обращались к историкам, показывали им наши тексты, а они в свою очередь указывали на фразы и выражения, которые неуместны в контексте эпохи. Литературный язык XVIII века был близок к церковнославянскому. В личных письмах и дневниках использовали множество устаревших слов, которые незнакомы современному зрителю и сложны для понимания, поэтому мы искали им замену».

Морад Абдель-Фаттах, режиссер-постановщик:

«Мы потратили много времени, чтобы создать некий эмоциональный реализм, чтобы у зрителей было ощущение, что они попали во дворец императрицы, и увидели ее такой, какой она была. Мы проделали огромную работу, общались с историческими консультантами, чтобы найти эпизоды, которых еще не было в кино, потому что про Екатерину снято огромное количество фильмов. И поскольку документальная основа в фильме имеет важную роль, мы также старались как можно реалистичнее воссоздать интерьеры, Петербург и даже виды за окнами. Для максимального соответствия эпохе в создании декораций, костюмов и интерьеров, использованных в фильме, художники вдохновлялись гравюрами и картинами того времени».

Тем временем

Специально к премьере картины "Екатерина Великая" вышел спецпроект портала "Грамота.ру". На нем появился специальный раздел, посвященный языку эпохи Екатерины II. В словаре императрицы можно будет найти как аристократические выражения, так и новые слова. Интерактивный тест поможет проверить себя на понимание русского языка XVIII века.

Между тем

Интерес к личностям, повлиявшим на ход развития российской истории, проявляется сейчас повсеместно. Киноверсия спектакля "Павел I" вышла во всероссийский прокат и показывается в 79 городах. Спектакль "Павел I" рассказывает о России начала XIX века и противоречивой личности императора, погружает в мир его душевных метаний накануне трагической гибели. История самодержца, от которого зависели судьбы миллионов людей и который сам оказался в окружении смертельных врагов. Премьера спектакля состоялась в марте 2023 года, и с тех пор он неизменно собирает аншлаги - билеты раскуплены на месяцы вперед. В качестве литературной основы использованы пьесы Д.С. Мережковского "Павел I" и Е.Р. Симонова "Смерть Павла I". Историческая пьеса ("драма для чтения") Дмитрия Мережковского "Павел I" написана в Париже в 1908 году и в конце года опубликована отдельной книгой. Сразу же после выхода книга была запрещена и конфискована как проявление "дерзостного неуважения к Высшей Власти...".

Мережковский считал, что "антихристианское" начало в истории человечества проявляется прежде всего в стремлении человека своей волей разрешить глобальные противоречия жизни. Автор сценической версии и постановщик - Наталья Ковалёва. Киноверсия спектакля представляет собой особый жанр. Режиссер Константин Куц во время съемок использовал "обратный план" - кинематографический прием, когда камеры фиксируют актеров со спины, позволяя увидеть зрительские места. Таким образом кинозрители, из "будущего" наблюдая за событиями прошлого, невольно задумаются о дне сегодняшнем.

Фильмы и сериалы
Адмиралъ
Великая
Денис Власенко
Кирилл Кяро
Евгений Харитонов
Наталья Суркова
Дмитрий Мережковский
Андрей Кравчук
Наталья Ковалева
Виктор Добронравов
Анна Михалкова
Ольга Лерман
Евгений Шварц
Алексей Орлов
Владимир Стеклов
Александр Котт