Дмитрий Пучков оценил возвращение голливудских фильмов в Россию

Блогер и актер дубляжа Дмитрий Пучков (Гоблин) признался в беседе с aif.ru, что позитивно оценивает возвращение голливудских фильмов в России.

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Пучков уверен, что зарубежное кино поможет кинотеатрам заработать больше денег с проката.

«Самые большие деньги собирают американские фильмы. Особенно, если выходит некий там "Аватар", "Гарри Поттер" или "Трансформеры". Если вы владелец кинотеатра, то вы, не задумываясь, будете ставить в прокат только американское кино, потому что это дает гарантированную прибыль», — отметил блогер.

Как добавил Пучков, американские производители тратят около $5 миллионов на рекламу на территории России. По словам блогера, у соотечественников в большинстве своем бюджет на создание самой картины сильно меньше, не говоря уже о рекламе.

«Конкурировать с американским кино физически невозможно. Рекламные бюджеты Голливуда несопоставимы ни с чем», — заявил актер дубляжа.

24 февраля издание «Известия» сообщило, что в России официально выйдут минимум 42 американских фильма до конца 2025 года.