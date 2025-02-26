В Псковской области стартовали съемки фильма "Семь верст до рассвета".

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В режиссерском кресле проекта - Александр Андреев ("Расходъ", "5 недель", "Точка опоры"). Оператором фильма выступает Елена Метла ("5 недель", "Точка опоры", "Надо снимать фильмы о любви").

Фильм петербургской студии "Река" расскажет о подвиге самого старшего героя Великой Отечественной войны по имени Матвей Кузьмин, которому посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Ему было 83 года.

Когда-то в школе мы читали рассказ "Последний день Матвея Кузьмина" Бориса Полевого, автора "Повести о настоящем человеке". Реальная история о герое, колхознике из сельхозартели "Рассвет", что под Великими Луками. Очерк был опубликован в газете "Правда".

В августе 1941 года его родную деревню Куракино в Псковской области оккупировали нацисты. 13 февраля 1942 года командир немецкого батальона потребовал от Кузьмина выступить проводником и вывести немецкую часть к занятой советскими войсками деревне Першино. Кузьмин дал согласие, но, узнав предполагаемый маршрут, отправил к советским войскам своего внука Васю, чтобы тот предупредил их и назначил место для засады.

Кузьмин водил немцев окольными путями и в конце концов вывел на рассвете к деревне Малкино - именно там занял позицию советский батальон. Немцы попали под пулеметный огонь и понесли потери (более 250 убитыми и 20 пленными). Кузьмин был убит немецким командиром.

Сценарий написали Наталя Шумак и Александр Андреев. В главной роли - народный артист России Федор Добронравов. Жену Матвея Кузьмина играет Мария Шукшина. В роли офицера вермахта - Олег Гаас. В фильме снимаются Артем Быстров, Виктор Добронравов, Наталья Суркова, Сергей Кемпо, Илья Борисов, Юлия Шубарева, Пауль Орлянский и другие. Задействованы и актеры Великолукского драматического театра.

Съемки проходят в Псковской области. В Невельско районе воссоздана местность, где жил "великолукский Иван Сусанин". Уже сняли зимний блок.

Фильм планируют выпустить в 2025 году, в год юбилея Великой Победы.

Кстати

14 марта в кинотеатрах выходит фильм Александра Андреева "Точка опоры" (2024). В нем снимались Гела Месхи, Артем Быстров, Евгения Симонова, Илья Борисов. Это психологическая драма о преодолении комплексов и поиске смысла жизни.

Александр Андреев родился в Ленинграде. В 2002 году окончил СПбГАТИ, специальность - актер театра и кино (мастерская Анатолия Шведерского).

С 2003 по 2024 год служил актером в Санкт-Петербургском Молодежном театре на Фонтанке. Снимался в фильмах "Обгоняя время", "Ленинград-46", "Невский", "Дружина" и других. Автор сценариев фильмов "Расходь", "Обгоняя время", "5 недель".

В 2017 году окончил Высшие режиссерские курсы (СПбГУКиТ, мастерская Сергея Овчарова).