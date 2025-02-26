Стартовали съемки комедийного сериала «Большой человек»

Пресс-служба ТНТ объявила о старте съёмок комедийного сериала «Большой человек» с Настасьей Самбурской. Также были опубликованы первые кадры с площадки.

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Шоу расскажет о добродушном айтишнике Матвее, который безнадёжно влюблён в ослепительную красотку Свету. Однако девушка видит в парне с лишним весом только друга. Герой понимает, что его любовь останется безнадёжной, если он не скинет несколько десятков килограмм. В спортзале Матвей встречает жёсткого тренера, которая станет для него и силой воли, и надзирателем, и лучшим другом.

Ещё в актёрский состав вошли Роман Попов («Полицейский с Рублёвки»), Алина Ланина («Защитники»), Елена Валюшкина («Формула любви»), Алексей Золотовицкий («Филфак») и другие. Кресло режиссёра занял Феликс Герчиков («Третье сентября»).

Сроки и дата премьеры пока не раскрываются.

Кадры со съёмок