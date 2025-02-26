Опубликован тизер черной комедии «Еще одна простая просьба»

Компания Amazon опубликовала тизер чёрной комедии «Ещё одна простая просьба» с Анной Кендрик и Блейк Лайвли в главных ролях. Лента выступит продолжением триллера «Простая просьба» 2018 года.

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Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.

В продолжении Эмили решает выйти замуж за итальянского бизнесмена, их свадьба проходит на Капри. Туда же прибывает и Стефани. Но свадьба в итоге сопровождается убийством.

Также в актёрский состав вошли Генри Голдинг («Безумно богатые азиаты»), Эндрю Рэннеллс («Парни в группе»), Башир Салахуддин («Девушка Миллера»), Мишель Морроне («365 дней») и другие. Режиссёром сиквела вновь выступил Пол Фиг («Хулиганы и ботаны»).

Премьера ленты «Ещё одна простая просьба» состоится 1 мая в стриминговом сервисе Prime Video.