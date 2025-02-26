Вышел тизер боевика «Опустошение» с Томом Харди. В ролике авторы показали ряд кровавых эпизодов, центральных героев истории и завязку сюжета.

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Премьера ленты в стриминговом сервисе Netflix состоится 25 апреля.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Согласно синопсису, детектив должен разыскать исчезнувшего сына некоего политика и распутать тёмную сеть заговоров и коррупции в городе. Детали сюжета ещё неизвестны.

Также в актёрский состав вошли Тимоти Олифант, Форест Уитакер, Луис Гусман, Наргес Рашиди, Кселиа Мендес-Джонс, Ричард Хэррингтон и другие. Кресло режиссёра занял Гарет Эванс, постановщик «Рейда» и «Банд Лондона».