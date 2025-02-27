Где смотреть сериал «Атом»

Многосерийная историческая драма "Атом" выходит на медиаплатформе "Смотрим", позже ее покажут в эфире телеканала "Россия 1", сообщили в пресс-службе Института развития интернета (АНО "ИРИ"), при поддержке которого создавался проект.

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«Четыре серии проекта, созданного кинокомпанией "Перевал" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ") и фонда "Атом", станут доступны для просмотра на медиаплатформе "Смотрим". Телепремьера пройдет в эфире телеканала "Россия"», — сообщили в пресс-службе.

Режиссер сериала - Нурбек Эген. В основе сюжета - история о том, как советская наука смогла создать ядерный щит страны в условиях начала холодной войны. Главные роли исполняют Юрий Чурсин, Илья Малаков, Ольга Сутулова, Аня Чиповская, Алексей Кирсанов и другие.

«‎"Атом" - это не только значимая страница в нашей истории, но и образы сильных личностей - физиков, математиков, технологов, разведчиков, госслужащих, чей жизненный выбор и чьи усилия привели страну в "ядерный клуб". Какие бы проблемы, убеждения или настроения у них ни были, они оставляют все - разногласия друг с другом, свои интересы, проблемы, а порой и собственные жизни - ради общего дела. Трудно переоценить значение этого для нас сегодняшних: открытия, сделанные участниками атомного проекта, сделали возможным не только ядерный паритет, но и мирное использование атомной энергии. Такие истории про простых людей, делающих великие вещи, заслуживают не одного сериала», — отметил генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский, его слова привели в пресс-службе.

Ранее премьерный "Атома" прошел в атомграде Саров. Первыми зрителями сериала стали ветераны атомной отрасли, сотрудники Российского федерального ядерного центра, представители местной администрации, работники муниципальных учреждений и студенты МГУ Саров и СарФТИ НИЯУ МИФИ.

Проект саровчанам представили генеральный продюсер и исполнитель одной из главных ролей Алексей Гуськов, актеры Чурсин, Малаков и Анастасия Шукевич.