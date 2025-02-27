Бывший офис Sony Pictures в России потребовал от киносетей деньги

Компания «Контент-клуб» подала десятки исков к российским кинотеатрам на общую сумму 1 млрд руб. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел.

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Компания ранее называлась «Сони пикчерс продакшнс энд релизинг» и работала как представительство студии Sony Pictures в России. Среди ответчиков числятся все ведущие киносети страны, отмечает издание.

Самую большую сумму — 436,4 млн руб. — компания потребовала от объединенной киносети «Формула кино» и «Синема парк». Еще 71,6 млн руб. — с сети кинотеатров «Каро». Требования к «Киномакс» — 176 млн руб., к «Синема Стар» — почти 26 млн руб.

Общая сумма требований по 20 искам, посчитало издание, составляет больше 980 млн руб.

По данным источников РБК, бывшее представительство Sony Pictures требует вернуть деньги за показы фильмов голливудской киностудии еще до ухода компании из России. Речь идет о фильмах, которые вышли до 2022 года, но кинотеатры продлевали их показ из-за отсутствия новинок на российском рынке.

В феврале прошлого года суд наказал волгоградский кинотеатр за демонстрацию фильма «Оппенгеймер».