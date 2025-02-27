Стало известно, когда стартует новый сериал от Гая Ричи

Издание Variety сообщило, что сериал Гая Ричи с Пирсом Броснаном, Томом Харди и Хелен Миррен в главных ролях стартует уже 30 марта. Проект начнёт выходить на сервисе Paramount+

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В сериале Броснан играет Конрада, главу семьи, занимающейся организованной преступностью, которая борется за власть в преступном синдикате. В центре сюжета будут «две враждующие семьи, базирующиеся в Лондоне, чьи предприятия охватывают все уголки земного шара». Харди играет Гарри, «беззаветно преданного» исполнителя, которому поручено защищать одну из семей любой ценой.

Изначально шоу было спин-оффом «Рэя Донована», но в итоге сериал сделали самостоятельным. Его выпустят под названием MobLand.