Вышел трейлер фильма «Еще одна простая просьба»

Стрим-сервис Prime Video поделился полутораминутным тизер-трейлером (18+) продолжения успешного комедийного триллера "Простая просьба" (2018).

© Кадр из трейлера

Действие второй части, названной "Еще одна простая просьба" (Another Simple Favor), развернется на острове Капри в Италии, где должна состояться роскошная свадьба Эмили (Блейк Лайвли), на которую приглашена ее подруга Стефани (Анна Кендрик).

Как и в случае с оригинальной картиной, зрителей ждет большое количество черного юмора и неожиданных поворотов, фрагменты которых нам демонстрируют под звуки итальянского ретро-хита Soli si muore (Мы умираем в одиночестве) певца Мишеля.

Роли в фильме исполнили Микеле Морроне ("Последний охотник на демонов", "Меган: к вашим услугам"), Генри Голдинг ("Министерство неджентльменских дел"), Эндрю Рэннеллс ("Выпускной"), Эллисон Дженни ("Дать дуба в округе Юба") и другие. Режиссером вновь стал Пол Фиг ("Хулиганы и ботаны", "Офис", "Дурман", "Джекпот!").

Ранее ряд СМИ распространил информацию о том, что премьеру продолжения экранизации романа Дарси Белл отложили до лучших времен - пока не утихнет скандал между Лайвли и Джастином Бальдони, которого она обвинила в сексуальных домогательствах.

Сетевой релиз "Еще одной простой просьбы" назначен на 1 мая 2025 года.