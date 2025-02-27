Почему стоит посмотреть сериал «Атом»

На платформе «Смотрим» с 27 февраля начинает выходить снятый при поддержке Института развития интернета сериал «Атом» — один из самых амбициозных телепроектов года, который превращает в драматичный и увлекательный сюжет историю создания советской ядерной бомбы, пришедшуюся на тяжелые годы Великой Отечественной войны. Об «Атоме» рассказывает материал «Ленты.ру».

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1942 год. Советские войска еще вовсю пытаются переломить ход войны — и многие ее главные и самые трудные сражения пока впереди. Но Григория Фролова (Илья Малаков) уже выдергивают с фронта: двумя годами ранее талантливый физик открыл спонтанное деление ядра, и теперь, несмотря на смущающие ответственных людей довоенные контакты с зарубежными коллегами, нужен не на передовой, а в Москве. В столице начинает свою работу секретная Лаборатория № 2 — коллективу ученых под руководством академика Курчатова (Юрий Чурсин с впечатляющей бородой) поручено разработать ядерную бомбу. Как доносят инициатору проекта, главе госбезопасности Лаврентию Берии (Гурам Баблишвили), как в Германии, так и в англоязычных странах прогресс на пути к орудию судного дня уже идет полным ходом.

Сериал Нурбека Эгена «Атом», впрочем, не ограничивается историей, параллельной событиям, что были воспеты в прошлогоднем блокбастере «Оппенгеймер»

В рамках производственной драмы из жизни выдающихся и оказавшихся кстати в сложные времена ученых «Атому» явно тесно. Хотя центральная и в чем-то самая интенсивная роль здесь отведена персонажу Алексея Гуськова — заму Берии Замятину, которому приходится выступать куратором проекта — а значит, и непредсказуемых, эксцентричных, переживающих каждый свою драму ученых. Среди последних есть не только визионер Курчатов или бунтарь Фролов, но и прошедшая через ссылку в Казахстан радиохимик Карпова (Ольга Сутулова) или вчерашняя студентка (Анастасия Шукевич), которой приходится завоевывать уважение маститых коллег.

Но опять же, строго в лабораторных стенах «Атом» не засиживается. У натерпевшегося от жизни фронтовика Фролова есть возлюбленная Катя (Анна Чиповская) — в прошлом физик, а теперь разведчица, призванная выудить у британцев и американцев секреты их ядерной программы. Так в сюжет вклиниваются сразу две линии — шпионская, с интригами и погонями на лондонских улицах, и романтическая: конечно же, у Фролова с Катей все сложно. Так что Чиповской и Малакову не раз и не два доведется разыграть в кадре короткие встречи и долгие проводы с надрывом в голосе и со слезами на глазах. Стремится «Атом» быть и портретом эпохи — впрочем, за диалог с духом времени здесь почти в одиночку отвечает Алексей Гуськов, который с каждым годом выглядит в кадре все более основательно. Так что в его устах обретают убедительность и упреки не осознающей последствия политических анекдотов (и это спустя пять лет после 1937-го) жене, и почти отеческие по интонациям допросы тоже не очень политически сознательных ученых, и тревожные отчеты перед Берией.

Как эпическая историческая драма «Атом» лучше всего и работает

Напряжение научной работой на грани судьбоносного для всей планеты открытия сериал передает, но по-настоящему погружаться в ядерную физику не решается даже в сравнении с достаточно поверхностным в этом плане «Оппенгеймером». Шпионские страсти позволяют удерживать зрительское внимание, но не то чтобы впечатляют оригинальностью (Чиповская, впрочем, не без удовольствия отыгрывает на английском свой ответ «Американцам») — как, конечно, и романтические передряги. Но тем не менее — эти не вполне убедительные по отдельности линии Нурбеку Эгену удается соединить во вполне цельную, особенно по меркам российского телевидения, панораму — как штрихи к общей картине они смотрятся лучше, чем сами по себе.

Зачем сериалу о создании атомной бомбы в принципе отвлекаться на разведку и романтику, понятно. Складывающаяся в «Атоме» панорама, конечно, в первую очередь, призвана быть увлекательной и живописно, эффектно снятой — и только потом заставлять зрителя задумываться о тонкостях геополитических перипетий начала 1940-х и этической стороне военных экспериментов с атомом. Но к чести создателей сериала, совсем эти вопросы они не игнорируют — тем более, что в этом плане большая история на их стороне: догнать, а во многом и перегнать Америку советские ученые смогли, но, в отличие от американцев, их страшное изобретение с военными целями ни разу не использовалось. И «Атом» достаточно убедительно дает понять, что для всех будет лучше, если оно не пригодится никому и никогда.