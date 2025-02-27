Начались съемки фильма Стивена Спилберга об НЛО

Стартовал съёмочный процесс нового фильма Стивена Спилберга про НЛО. Журналисты также поделились фото Уайатта Рассела и Эмили Блант со съёмок картины.

© Чемпионат.com

Новая картина разрабатывается на основе оригинальной идеи Спилберга, однако никаких других деталей пока нет. Режиссёр известен постановкой многих культовых лент, среди которых «Парк Юрского периода», «Война миров» и «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа». Сценаристом проекта выступит Дэвид Кепп.

Изначально картина должна была выйти 15 мая 2026-го, но теперь её можно будет увидеть с 12 июня 2026 года. Изначально проект назывался The Dish, а потом его переименовали в Disclosure.