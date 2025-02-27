"МТС Медиа" запускает свою студию производства фильмов и сериалов KIONFILM

Холдинг "МТС Медиа" выводит блок производства оригинального контента в отдельный бизнес и запускает новую студии KIONFILM. Генеральным директором студии станет продюсер, директор по производству контента онлайн-кинотеатра Kion Максим Филатов, сообщили ТАСС в пресс-службе Kion.

В России появится новая киностудия
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"Холдинг "МТС Медиа", объединяющий развлекательные бизнесы цифровой экосистемы МТС, объявил о выведении блока производства оригинального контента в отдельный бизнес и старте производства сериалов под эгидой новой студии KIONFILM. Приоритетной задачей студии станет производство проектов для онлайн-кинотеатра Kion, а также других онлайн-платформ, телеканалов и кинопроката", - говорится в сообщении.

Производственный потенциал студии - более 30 проектов в год, значительная часть из которых будет сниматься эксклюзивно для онлайн-кинотеатра Kion. Это полнометражные художественные и документальные фильмы, сериалы в разных жанрах и проекты non-scripted, пояснили в пресс-службе.

Генеральным директором студии станет продюсер, директор по производству контента онлайн-кинотеатра Kion Максим Филатов, а генеральным продюсером - креативный директор онлайн-кинотеатра Илья Бурец.

"Продюсеры продолжат работу в онлайн-кинотеатре Kion, гарантируя преемственность и экспертизу контентной политики платформы", - добавили в пресс-службе.

Команда студии формируется из продюсеров Kion. Среди них креативные продюсеры Яна Лебедева ("13 клиническая", "Лада Голд"), Никита Герфанов ("Бэби-тур", "Сергий против нечисти", "Ивановы-Ивановы"), Олег Мастич ("Кухня", "Гусар"), Юлия Щетинина ("Зеркало для оборотня"). Директором по производству студии KIONFILM станет продюсер Ирина Щербович-Вечер, которая ранее работала в производственном департаменте онлайн-кинотеатра Kion.

Фильмы и сериалы студии

В сценарном девелопменте студии сейчас находится ряд проектов, среди которых сериал "Капиталисты" о ключевых эпохах в российской экономике со "Студией "ВАМ", масштабный проект "Капитанская дочка" совместно со Star Media, "Остров Доуэля" по сценарию Андрея Золотарева совместно с COSMOS Studio, сериал "Отпечатки" по сценарию Никиты Кукарцева с Оксаной Акиньшиной и Дмитрием Чеботаревым в главных ролях, режиссером которого станет Сергей Филатов ("Урок").

Среди сериалов уже находятся в производстве и готовятся к выходу также комедия "Актерище" с Дмитрием Нагиевым и Антоном Лапенко, при участии кинокомпании "Место силы", детективная драма "Резервация" с Филиппом Янковским и Денисом Шведовым, произведенная совместно с кинокомпанией Team Films, комедия "Театральная зона" совместно с "К.Б.А." с Никитой Кологривым и Олегом Верещагиным. В партнерстве с LOOKFILM: криминальная комедия "Попадос" с Макаром Хлебниковым и Елизаветой Ищенко и комедия "Нереалити-2" с Ольгой Дибцевой, Николаем Фоменко и Ингой Оболдиной. Совместно с LEGIO FELIX - комедия "Жека Рассел" с Эльдаром Калимулиным, Екатериной Климовой и Сергеем Новосадом.

На стадии продакшена в полнометражном кино - музыкальный фильм "Алиса в стране чудес" с Анной Пересильд, Милошем Биковичем и Паулиной Андреевой совместно с Mediaslovo и "Газпром-медиа", народная комедия "Герои Анекдотов" с Алексеем Маклаковым, Виктором Логиновым и Ольгой Тумайкиной, фильм "Сказка о Царе Салтане" с Елизаветой Моряк, Павлом Прилучным и Никитой Кологривым и полнометражный фильм "Жизнь по вызову" с Павлом Прилучным и Лизой Моряк с "К.Б.А.", авантюрная комедия "Будь моим парнем" с Сашей Бортич и другие.

Студия KIONFILM станет частью холдинга "МТС Медиа", который объединяет развлекательные бизнесы цифровой экосистемы МТС в онлайн и офлайн средах.

"Портфель брендов холдинга пополняется новым мощным компонентом - своей студией, чье появление стало логичным шагом развития для онлайн-кинотеатра Kion. <…> Теперь мы выводим производство в отдельный бизнес и масштабируем его, чтобы стать поставщиками качественного контента для всей российской киноиндустрии", - отметила генеральный директор холдинга "МТС Медиа" Софья Митрофанова, ее слова привели в пресс-службе.

Фильмы и сериалы
Сказка о царе Салтане
Ивановы-Ивановы
Алиса в стране чудес
Кухня
Юлия Щетинина
Елизавета Моряк
Сергей Новосад
Антон Лапенко
Виктор Логинов
Алексей Маклаков
Максим Филатов
Николай Фоменко
Сергей Филатов
Дмитрий Чеботарев
Ольга Тумайкина
Олег Верещагин
Андрей Золотарев
Филипп Янковский
Милош Бикович
Оксана Акиньшина
Екатерина Климова
Денис Шведов
Паулина Андреева
Газпром-медиа
МТС