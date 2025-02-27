В России появится новая киностудия

Холдинг "МТС Медиа" выводит блок производства оригинального контента в отдельный бизнес и запускает новую студии KIONFILM. Генеральным директором студии станет продюсер, директор по производству контента онлайн-кинотеатра Kion Максим Филатов, сообщили ТАСС в пресс-службе Kion.

"Холдинг "МТС Медиа", объединяющий развлекательные бизнесы цифровой экосистемы МТС, объявил о выведении блока производства оригинального контента в отдельный бизнес и старте производства сериалов под эгидой новой студии KIONFILM. Приоритетной задачей студии станет производство проектов для онлайн-кинотеатра Kion, а также других онлайн-платформ, телеканалов и кинопроката", - говорится в сообщении.

Производственный потенциал студии - более 30 проектов в год, значительная часть из которых будет сниматься эксклюзивно для онлайн-кинотеатра Kion. Это полнометражные художественные и документальные фильмы, сериалы в разных жанрах и проекты non-scripted, пояснили в пресс-службе.

Генеральным директором студии станет продюсер, директор по производству контента онлайн-кинотеатра Kion Максим Филатов, а генеральным продюсером - креативный директор онлайн-кинотеатра Илья Бурец.

"Продюсеры продолжат работу в онлайн-кинотеатре Kion, гарантируя преемственность и экспертизу контентной политики платформы", - добавили в пресс-службе.

Команда студии формируется из продюсеров Kion. Среди них креативные продюсеры Яна Лебедева ("13 клиническая", "Лада Голд"), Никита Герфанов ("Бэби-тур", "Сергий против нечисти", "Ивановы-Ивановы"), Олег Мастич ("Кухня", "Гусар"), Юлия Щетинина ("Зеркало для оборотня"). Директором по производству студии KIONFILM станет продюсер Ирина Щербович-Вечер, которая ранее работала в производственном департаменте онлайн-кинотеатра Kion.

Фильмы и сериалы студии

В сценарном девелопменте студии сейчас находится ряд проектов, среди которых сериал "Капиталисты" о ключевых эпохах в российской экономике со "Студией "ВАМ", масштабный проект "Капитанская дочка" совместно со Star Media, "Остров Доуэля" по сценарию Андрея Золотарева совместно с COSMOS Studio, сериал "Отпечатки" по сценарию Никиты Кукарцева с Оксаной Акиньшиной и Дмитрием Чеботаревым в главных ролях, режиссером которого станет Сергей Филатов ("Урок").

Среди сериалов уже находятся в производстве и готовятся к выходу также комедия "Актерище" с Дмитрием Нагиевым и Антоном Лапенко, при участии кинокомпании "Место силы", детективная драма "Резервация" с Филиппом Янковским и Денисом Шведовым, произведенная совместно с кинокомпанией Team Films, комедия "Театральная зона" совместно с "К.Б.А." с Никитой Кологривым и Олегом Верещагиным. В партнерстве с LOOKFILM: криминальная комедия "Попадос" с Макаром Хлебниковым и Елизаветой Ищенко и комедия "Нереалити-2" с Ольгой Дибцевой, Николаем Фоменко и Ингой Оболдиной. Совместно с LEGIO FELIX - комедия "Жека Рассел" с Эльдаром Калимулиным, Екатериной Климовой и Сергеем Новосадом.

На стадии продакшена в полнометражном кино - музыкальный фильм "Алиса в стране чудес" с Анной Пересильд, Милошем Биковичем и Паулиной Андреевой совместно с Mediaslovo и "Газпром-медиа", народная комедия "Герои Анекдотов" с Алексеем Маклаковым, Виктором Логиновым и Ольгой Тумайкиной, фильм "Сказка о Царе Салтане" с Елизаветой Моряк, Павлом Прилучным и Никитой Кологривым и полнометражный фильм "Жизнь по вызову" с Павлом Прилучным и Лизой Моряк с "К.Б.А.", авантюрная комедия "Будь моим парнем" с Сашей Бортич и другие.

Студия KIONFILM станет частью холдинга "МТС Медиа", который объединяет развлекательные бизнесы цифровой экосистемы МТС в онлайн и офлайн средах.