В США снимут фильм по мемуарам журналиста Гершковича

Режиссер Эдвард Бергер, чей триллер «Конклав» был номинирован на 10 премий «Оскар», снимет фильм по еще неизданным мемуарам корреспондента газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом сообщила британская газета The Guardian.

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Журналист был приговорен в России к 16 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже и был освобожден летом 2024 года в рамках обмена заключенными между Россией и США.

Гершкович станет исполнительным продюсером картины вместе с WSJ и своей матерью Эллой Милман. Дэвид Вайль рассматривается в качестве автора сценария. Его предыдущие работы — сериалы Amazon «Цитадель» и «Охотники».

Когда начнется работа над кинолентой, пока неизвестно. Его мемуары будут опубликованы только в 2026 году в США издательством Penguin Random House Crown.

Предыдущий фильм Эдвард Бергера «На Западном фронте без перемен» завоевал семь премий BAFTA, в том числе за лучший фильм, и четыре премии «Оскар».

В январе певица Бритни Спирс назвала Натали Портман и Селену Гомес главными претендентками на главную роль в предстоящем байопике о ней.