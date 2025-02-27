Стало известно, когда выйдет второй сезон мультсериала «Люди Икс ’97»

Стало известно, что премьера второго сезона мультсериала «Люди Икс ’97» состоится в 2026 году. Об этом в интервью Collider рассказал глава ТВ-направления Marvel Studios Брэд Уиндербаум.

© Кадр из мультсериала

Мультсериал «Люди Икс ’97» стартовал 20 марта 2024 года на Disney+ — это продолжение оригинального проекта Marvel, выходившего с 1992 по 1997 год. Главными героями сиквела вновь выступила команда Людей Икс во главе с Магнето, который пришёл на помощь супергероям после смерти Профессора Икс.

В первый сезон вошло 10 эпизодов — две серии вышли в день премьеры, а финал состоялся 15 мая. До выхода второго сезона ещё пройдёт много времени, но авторы уже трудятся над третьим сезоном.