По пьесе Александра Грибоедова снимут фильм

Знаменитая комедия в стихах русского поэта и драматурга Александра Грибоедова получит большую экранизацию. Об этом объявили продюсеры военной драмы «В списках не значился» Тимур Вайнштейн и Михаил Погосов.

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Отмечается, что картина выступит новой интерпретацией знаменитого произведения. История выйдет за рамки оригинала: вместо завершения на знаменитой фразе зрителей ждёт продолжение, которое расскажет о дальнейшей судьбе персонажей. Проект расскажет историю любви Александра Чацкого и Софьи Фамусовой, которые не виделись около трёх лет. Оказывается, за время отсутствия героя девушка полюбила другого, а её избранник лишь делает вид, что испытывает чувства в ответ.

Съёмки фильма стартуют в конце 2025 года в «Кинопарке Москино» и на Кавказе. Режиссёром выступит Ольга Акатьева («Я делаю шаг»), а в производстве будут задействованы известные актёры, чьи имена пока не раскрываются.