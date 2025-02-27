Стало известно, когда выйдет фильм «(Не) искусственный интеллект»

Кинокомпании СТВ и Red Star Films назвали дату выхода фильма «(Не) искусственный интеллект». Фантастическая картина выйдет в кинотеатрах России 2 октября 2025 года. Авторы также представили три новых кадра из картины с главными героями произведения.

© Чемпионат.com

Сюжет ленты расскажет историю 17-летнего студента Жени, который во время экскурсии в научно-исследовательском центре попадает в испытательный образец новой модели робота «Апостол» (A.P.O100L), обладающего собственной волей и разумом. Получив случайного пилота, машина берёт управление на себя и принимает решение сбежать из лаборатории. Чтобы вернуться домой, Жене придётся найти с искусственным интеллектом общий язык.

© СТВ/Red Star Films

Главные роли в фильме сыграют Леон Кемстач («Слово пацана: Кровь на асфальте»), Александр Самойленко («Холоп 2»), Игорь Жижикин («Мажор»), Александра Тихонова («Подростки. Первая любовь») и другие актёры. Режиссёром выступит Алексей Чадов («Своя война. Шторм в пустыне»).