«Криминальное чтиво» – один из самых культовых фильмов в истории кино. Лента Квентина Тарантино, вышедшая в 1994 году, не только принесла режиссеру «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля, но и задала новые стандарты для криминального жанра. Разбираем три интересных факта о картине.

Марселас и Миа Уоллес не говорят друг с другом.

Хотя сюжет фильма строится вокруг событий, связанных с Мией и ее мужем, криминальным авторитетом Марселасом Уоллесом, эти персонажи ни разу не обмениваются репликами на экране. Более того, в сценах, где они оба присутствуют, они даже не пересекаются взглядами.

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Ума Турман не хотела играть Мию.

Сегодня сложно представить кого-то другого в этой роли, но изначально актриса отказалась от предложения. Ей казался рискованным сценарий, а персонаж – слишком эксцентричным. Однако Квентин Тарантино был настолько уверен, что Турман – идеальная Мия, что буквально уговаривал ее принять участие. Он даже зачитывал ей сценарий по телефону, пока она не согласилась.

О третьем факте рассказала в своем видео блогер @reshetnikova_ksush.