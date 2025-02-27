Пять главных сериалов марта

Весна, казалось бы, должна вдохнуть новое в линейку оригинальных сериалов онлайн-кинотеатров, пробудить зрителя к новым чувствам и эмоциям, заставив его сбросить зимнюю хандру. Но, глядя на список главных премьер первого весеннего месяца, особой радости не испытываешь. Тут вам и убийства, и уныние, и попытки разобраться в прошлом. Но мы всё же смогли найти для вас пару светлых тонов в этой беспросветной мартовской сериальной повестке. Смотреть подано!

© ГлагоL

1. Между нами химия (с 6 марта на Wink)

Уже не первый раз создатели российских сериалов в своих творениях обращаются к теме борьбы со смертельными заболеваниями — достаточно вспомнить «257 причин, чтобы жить» с Полиной Максаковой.

На этот раз в главной роли Саша Бортич, чья одинокая героиня с двумя детьми внезапно узнаёт о том, что больна раком и экстренно начинает поиски мужа, чтобы после смерти хоть кто-то смог позаботиться о её близких. Компанию актрисе в сериале составил Никита Ефремов, который сыграет здесь сразу две роли. Кинокритики поговаривают, что это один из лучших проектов как минимум весны, а как максимум — года.

2. Алая река (с 13 марта на Peacock)

Нелегка порой бывает женская доля. И эта мысль проходит «красной чертой» через все мартовские сериалы. Видимо, стриминговые платформы так своеобразно решили напомнить всем женщинам о предстоящем праздновании 8 марта. Вот и героиня актрисы Аманды Сейфрид вместо того, чтобы утопать в мужском внимании и букетах тюльпанов, будет вынуждена разбираться в серии убийств работниц древнейшей профессии в одном из неблагополучных районов Филадельфии. И одной из убитых окажется её сестра. Одно радует — «Алая река» это мини-сериал, и страдать нашей героине придётся недолго.

3. Отрочество (с 13 марта на Netflix)

Ещё один нерадостный мини-сериал с социальным подтекстом и не менее звёздным актерским составом. Актёр Стивен Грэм не только здесь сыграл отца 13-летнего школьника, которого арестовывают по подозрению в убийстве одноклассницы, но и выступил в роли сценариста, а сам сериал был снят одним дублем режиссёром Филипом Барантини, с которым актер успел поработать в «Точке кипения».

Смотреть «Отрочество» будет нелегко, но темы, поднятые в таких драмах, очень важны и актуальны.

4. Убийство в Белом доме ( с 20 марта на Netflix)

Создательница популярных «Бриджертонов» Шонда Раймс решила снять свой женский ответ детективной диалогии «Достать ножи», превратив его в яркую детективную сатиру. События крутятся вокруг одного убийства, совершенного во время пышного банкета в Белом Доме. Расследовать это дело берётся один из лучших детективов Корделия Капп, которой придётся хорошенько постараться разобраться во всех перипетиях, потому что у каждого сотрудника, как оказалось, были свои мотивы.

Судя по трейлеру, «Убийства в Белом доме» идут по следу не менее популярного сериала «Убийства в одном здании», правда здесь и героев побольше, да и статус здания повыше.

5. Киностудия ( с 26 марта на Apple TV+)

Сет Роген в Голливуде уже давно приобрёл славу настоящего «мастера на все руки». Он и актёр, и сценарист, и режиссёр, и продюсер. На этот раз Сет решил заглянуть за кулисы фабрики звёзд и рассказать о том, как непросто порой приходится тем, кто на эту самую фабрику работает.

Его «Киностудия» — высказывание самоироничное, смелое и немного влюбленное в мир кино. И, конечно, достойное всякого внимания.

Помимо прочего, 1 марта снова заглянем к знаменитой Наташе Кусковой в третьем сезоне сериала «Почка» на KION, с 4 марта продолжим следить за приключениями слепого адвоката с суперспособностями в сериале «Сорвиголова. Рождённый заново» на Disney+, с 5 марта попытаемся найти маньяка в детективной «Тайге» на Premier и Kion, с 9 марта присоединимся к полицейским навахо в третьем сезоне сериала «Темные ветра» на AMC и AMC+, с 10 марта зафиналим историю «Праведных Джемстоунов» в четвёртом сезоне на HBO, с 14 марта ворвёмся в криминальный мир в драматическом сериале «Вор дури» на Apple TV+, и также в марте ждём третий сезон сериала «Банды Лондона», который обещали выпустить на Sky TV.