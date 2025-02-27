У мультсериала «Свинка Пеппа» выйдет спецэпизод

Мама Свинка из «Свинки Пеппы» ждёт третьего ребёнка
Мама Свинка из мультсериала «Свинка Пеппа» ждёт третьего ребёнка. Об этом стало известно из нового выпуска утреннего шоу Good Morning Britain. Также авторы показали кадр, как героиня с увеличенным животом держит в руке фото УЗИ.
Что ж, я рада сообщить, что наша семья станет ещё больше, потому что… У нас будет ещё один ребёнок!
Данному событию авторы мультсериала посвятят отдельный спецэпизод. Премьера серии состоится 30 марта — в британский День матери. Пол и имя будущего члена семьи пока не раскрываются.
Напомним, впервые мультсериал «Свинка Пеппа» был показан 31 мая 2004 года на телеканале Nick Jr. Шоу транслировалось по телевидению более чем в 180 странах и было переведено на 40 языков.
Мама Свинка с УЗИ
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