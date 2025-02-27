Седьмой сезон «Черного зеркала», 2025 год: что известно о продолжении жуткого сериала-антологии

В 2025 году на Netflix выйдет седьмой сезон «Черного зеркала». Это изобретательный и весьма жуткий сериал-антология, в котором человечество сталкивается с ужасами технологического прогресса. Помимо этого, шоу иронизирует над медиа и поп-культурой, а также критикует недостатки современного общества. Каждая серия «Черного зеркала» — это отдельная история со своим миром, сюжетом и героями. Дата выхода, детали сюжета и каст седьмого сезона — в материале «Ленты.ру»

Что известно о седьмом сезоне «Черного зеркала»
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Главное о сериале

  • Страна: Великобритания
  • Оригинальное название: Black Mirror
  • Жанр: фантастика, триллер, антиутопия, ужасы
  • Шоураннер: Чарли Брукер
  • Сколько серий: 27 (6 сезонов)
  • Длительность одной серии: от 45 минут до 1 часа 39 минут
  • Когда вышла самая первая серия: 2011 год
  • Дата выхода 7-го сезона: 2025 год
  • Где смотреть: стриминговый сервис Netflix
  • Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.5 и 8.7
  • В ролях: Брайс Даллас Ховард, Джесси Племонс, Эмма Коррин, Питер Капальди и другие

Дата выхода

Первые новости о релизе нового «Черного зеркала» появились в сети весной 2024 года — тогда стало известно, что Netflix заказал продолжение шоу.

Премьера седьмого сезона сериала «Черное зеркало» запланирована на 2025 год. Точная дата выхода пока неизвестна

В сети предполагают, что седьмая часть антиутопической антологии увидит свет осенью 2025-го — официального подтверждения этой информации нет.

В январе 2025 года портал Plugged In поделился инсайдерскими новостями, которые касаются премьеры «Черного зеркала». Если верить изданию, релиз нового сезона запланирован на апрель 2025-го.

Седьмой сезон шоу будет состоять из шести серий. Это классический для «Черного зеркала» формат — все сезоны сериала включают в себя от трех до шести эпизодов.

По словам шоураннера Чарли Брукера, две серии нового сезона будут значительно длиннее остальных — их хронометраж будет сопоставим с длительностью полнометражного фильма.

Новую часть сериала-антологии можно будет посмотреть на стриминговом сервисе Netflix.

Трейлер

У седьмого сезона «Черного зеркала» пока нет полноценного трейлера. 20 сентября 2024 года Netflix поделился первым тизером проекта — в нем раскрыли имена основных членов каста.

Сюжет

«Черное зеркало» — сериал-антология об ужасах, к которым может привести технологический прогресс. В центре сюжета каждого эпизода — новая версия антиутопического будущего, кроме того, каждая серия знакомит зрителей с новыми персонажами. За шесть сезонов герои «Черного зеркала» столкнулись с восстанием роботов, хакерами-шантажистами, дополненной реальностью, искусственным интеллектом и системой социального рейтинга.

Детали сюжета седьмого сезона пока держатся в секрете. Единственное, что известно наверняка — действия одной из новых серий развернутся в уже знакомом зрителям мире.

Один из эпизодов седьмого сезона — продолжение серии «USS Каллистер». Это первый сиквел в истории «Черного зеркала»

«USS Каллистер» — первая серия четвертого сезона. Эпизод, вышедший в 2017 году, называют одной из самых удачных частей всего шоу.

Согласно сюжету, гениальный разработчик игр Роберт Дейли (Джесси Племонс), который обожает научно-фантастические сериалы, помещает цифровые копии своих коллег в игровую симуляцию. Запертые в виртуальной вселенной клоны вынуждены изображать членов экипажа звездолета. Герои отправляются в космическое приключение в стиле «Стартрека» (одна из самых известных в мире франшиз о космических путешествиях) — параллельно с этим они пытаются вырваться из ловушки своего босса.

Интересно, что в шестом сезоне «Черное зеркало» впервые отошло от темы технофобии и обратилось к более мистическим идеям. Если в предыдущих частях антологии практически все ужасы были связаны с развитием технологий, то на этот раз злодеями стали маньяки, сектанты и даже демоны.

Скорее всего, продолжение сериала вновь сконцентрируется на научно-фантастических сюжетах. Чарли Брукер назвал сезон возвращением к классическому «Черному зеркалу». «Это все сай-фай и техно-антиутопия», — объяснил он.

«Часть эпизодов довольно неприятная, часть — весьма забавная, а еще часть — эмоциональная», —Чарли Брукер шоураннер сериала «Черное зеркало».

Производство и создатели

Шестой сезон «Черного зеркала» вышел летом 2023 года. А новости о продолжении сериала-антологии появились уже осенью. В марте 2024 года шоу официально продлили на седьмой сезон.

К работе над новым сезоном «Черного зеркала» вернулся создатель сериала Чарли Брукер

Помимо Брукера, исполнительными продюсерами нового сезона стали Джессика Роудс и Аннабель Джонс — они работали и над предыдущими частями сериала-антологии.

Полноценное производство седьмого сезона Тоби Хэйнс (серии «USS Каллистер» и «Демон 79»), Дэвид Слейд (серия «Металлист» и спецэпизод «Черное зеркало: Брандашмыг») и Хаолу Ванг («Доктор кто»).

Актерский состав

Создатели «Черного зеркала» раскрыли каст нового сезона в сентябре 2024 года.

В актерском составе 7-го сезона много громких имен: Питер Капальди из «Доктора кто», Эмма Коррин из «Короны» и Пол Джаматти, который был номинирован на «Оскар» за роль в фильме «Оставленные». Роли актеров пока держатся в секрете.

Помимо этого, в сериал «Пингвина» и «Как я встретил вашу маму» Кристин Милиоти — она играла Нанетт Коул в серии «USS Каллистер» из четвертого сезона шоу. Возможно, к своим ролям вернутся и другие актеры из этого эпизода.

Какие актеры сыграют в седьмом сезоне «Черного зеркала»

Фильмы и сериалы
Оскар
Укрытие
Как я встретил вашу маму
Белая ворона
Приключения Паддингтона
Отбросы
Оставленные
Пэтси Ферран
Питер Капальди
Тоби Хэйнс
Кристин Милиоти
Харриет Уолтер
Трейси Эллис
Джимми Симпсон
Джесси Племонс
Рашида Джонс
Чарли Брукер
Пол Джаматти
Билли Магнуссен
Netflix