Что известно о седьмом сезоне «Черного зеркала»

В 2025 году на Netflix выйдет седьмой сезон «Черного зеркала». Это изобретательный и весьма жуткий сериал-антология, в котором человечество сталкивается с ужасами технологического прогресса. Помимо этого, шоу иронизирует над медиа и поп-культурой, а также критикует недостатки современного общества. Каждая серия «Черного зеркала» — это отдельная история со своим миром, сюжетом и героями. Дата выхода, детали сюжета и каст седьмого сезона — в материале «Ленты.ру»

Главное о сериале

Страна: Великобритания

Оригинальное название: Black Mirror

Жанр: фантастика, триллер, антиутопия, ужасы

Шоураннер: Чарли Брукер

Сколько серий: 27 (6 сезонов)

Длительность одной серии: от 45 минут до 1 часа 39 минут

Когда вышла самая первая серия: 2011 год

Дата выхода 7-го сезона: 2025 год

Где смотреть: стриминговый сервис Netflix

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.5 и 8.7

В ролях: Брайс Даллас Ховард, Джесси Племонс, Эмма Коррин, Питер Капальди и другие

Дата выхода

Первые новости о релизе нового «Черного зеркала» появились в сети весной 2024 года — тогда стало известно, что Netflix заказал продолжение шоу.

Премьера седьмого сезона сериала «Черное зеркало» запланирована на 2025 год. Точная дата выхода пока неизвестна

В сети предполагают, что седьмая часть антиутопической антологии увидит свет осенью 2025-го — официального подтверждения этой информации нет.

В январе 2025 года портал Plugged In поделился инсайдерскими новостями, которые касаются премьеры «Черного зеркала». Если верить изданию, релиз нового сезона запланирован на апрель 2025-го.

Седьмой сезон шоу будет состоять из шести серий. Это классический для «Черного зеркала» формат — все сезоны сериала включают в себя от трех до шести эпизодов.

По словам шоураннера Чарли Брукера, две серии нового сезона будут значительно длиннее остальных — их хронометраж будет сопоставим с длительностью полнометражного фильма.

Новую часть сериала-антологии можно будет посмотреть на стриминговом сервисе Netflix.

Трейлер

У седьмого сезона «Черного зеркала» пока нет полноценного трейлера. 20 сентября 2024 года Netflix поделился первым тизером проекта — в нем раскрыли имена основных членов каста.

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Сюжет

«Черное зеркало» — сериал-антология об ужасах, к которым может привести технологический прогресс. В центре сюжета каждого эпизода — новая версия антиутопического будущего, кроме того, каждая серия знакомит зрителей с новыми персонажами. За шесть сезонов герои «Черного зеркала» столкнулись с восстанием роботов, хакерами-шантажистами, дополненной реальностью, искусственным интеллектом и системой социального рейтинга.

Детали сюжета седьмого сезона пока держатся в секрете. Единственное, что известно наверняка — действия одной из новых серий развернутся в уже знакомом зрителям мире.

Один из эпизодов седьмого сезона — продолжение серии «USS Каллистер». Это первый сиквел в истории «Черного зеркала»

«USS Каллистер» — первая серия четвертого сезона. Эпизод, вышедший в 2017 году, называют одной из самых удачных частей всего шоу.

Согласно сюжету, гениальный разработчик игр Роберт Дейли (Джесси Племонс), который обожает научно-фантастические сериалы, помещает цифровые копии своих коллег в игровую симуляцию. Запертые в виртуальной вселенной клоны вынуждены изображать членов экипажа звездолета. Герои отправляются в космическое приключение в стиле «Стартрека» (одна из самых известных в мире франшиз о космических путешествиях) — параллельно с этим они пытаются вырваться из ловушки своего босса.

Интересно, что в шестом сезоне «Черное зеркало» впервые отошло от темы технофобии и обратилось к более мистическим идеям. Если в предыдущих частях антологии практически все ужасы были связаны с развитием технологий, то на этот раз злодеями стали маньяки, сектанты и даже демоны.

Скорее всего, продолжение сериала вновь сконцентрируется на научно-фантастических сюжетах. Чарли Брукер назвал сезон возвращением к классическому «Черному зеркалу». «Это все сай-фай и техно-антиутопия», — объяснил он.

«Часть эпизодов довольно неприятная, часть — весьма забавная, а еще часть — эмоциональная», —Чарли Брукер шоураннер сериала «Черное зеркало».

Производство и создатели

Шестой сезон «Черного зеркала» вышел летом 2023 года. А новости о продолжении сериала-антологии появились уже осенью. В марте 2024 года шоу официально продлили на седьмой сезон.

К работе над новым сезоном «Черного зеркала» вернулся создатель сериала Чарли Брукер

Помимо Брукера, исполнительными продюсерами нового сезона стали Джессика Роудс и Аннабель Джонс — они работали и над предыдущими частями сериала-антологии.

Полноценное производство седьмого сезона Тоби Хэйнс (серии «USS Каллистер» и «Демон 79»), Дэвид Слейд (серия «Металлист» и спецэпизод «Черное зеркало: Брандашмыг») и Хаолу Ванг («Доктор кто»).

Актерский состав

Создатели «Черного зеркала» раскрыли каст нового сезона в сентябре 2024 года.

В актерском составе 7-го сезона много громких имен: Питер Капальди из «Доктора кто», Эмма Коррин из «Короны» и Пол Джаматти, который был номинирован на «Оскар» за роль в фильме «Оставленные». Роли актеров пока держатся в секрете.

Помимо этого, в сериал «Пингвина» и «Как я встретил вашу маму» Кристин Милиоти — она играла Нанетт Коул в серии «USS Каллистер» из четвертого сезона шоу. Возможно, к своим ролям вернутся и другие актеры из этого эпизода.

Какие актеры сыграют в седьмом сезоне «Черного зеркала»