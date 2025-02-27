Что известно о седьмом сезоне «Черного зеркала»

Седьмой сезон «Черного зеркала», 2025 год: что известно о продолжении жуткого сериала-антологии
В 2025 году на Netflix выйдет седьмой сезон «Черного зеркала». Это изобретательный и весьма жуткий сериал-антология, в котором человечество сталкивается с ужасами технологического прогресса. Помимо этого, шоу иронизирует над медиа и поп-культурой, а также критикует недостатки современного общества. Каждая серия «Черного зеркала» — это отдельная история со своим миром, сюжетом и героями. Дата выхода, детали сюжета и каст седьмого сезона — в материале «Ленты.ру»
Главное о сериале
- Страна: Великобритания
- Оригинальное название: Black Mirror
- Жанр: фантастика, триллер, антиутопия, ужасы
- Шоураннер: Чарли Брукер
- Сколько серий: 27 (6 сезонов)
- Длительность одной серии: от 45 минут до 1 часа 39 минут
- Когда вышла самая первая серия: 2011 год
- Дата выхода 7-го сезона: 2025 год
- Где смотреть: стриминговый сервис Netflix
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.5 и 8.7
- В ролях: Брайс Даллас Ховард, Джесси Племонс, Эмма Коррин, Питер Капальди и другие
Дата выхода
Первые новости о релизе нового «Черного зеркала» появились в сети весной 2024 года — тогда стало известно, что Netflix заказал продолжение шоу.
Премьера седьмого сезона сериала «Черное зеркало» запланирована на 2025 год. Точная дата выхода пока неизвестна
В сети предполагают, что седьмая часть антиутопической антологии увидит свет осенью 2025-го — официального подтверждения этой информации нет.
В январе 2025 года портал Plugged In поделился инсайдерскими новостями, которые касаются премьеры «Черного зеркала». Если верить изданию, релиз нового сезона запланирован на апрель 2025-го.
Седьмой сезон шоу будет состоять из шести серий. Это классический для «Черного зеркала» формат — все сезоны сериала включают в себя от трех до шести эпизодов.
По словам шоураннера Чарли Брукера, две серии нового сезона будут значительно длиннее остальных — их хронометраж будет сопоставим с длительностью полнометражного фильма.
Новую часть сериала-антологии можно будет посмотреть на стриминговом сервисе Netflix.
Трейлер
У седьмого сезона «Черного зеркала» пока нет полноценного трейлера. 20 сентября 2024 года Netflix поделился первым тизером проекта — в нем раскрыли имена основных членов каста.
Сюжет
«Черное зеркало» — сериал-антология об ужасах, к которым может привести технологический прогресс. В центре сюжета каждого эпизода — новая версия антиутопического будущего, кроме того, каждая серия знакомит зрителей с новыми персонажами. За шесть сезонов герои «Черного зеркала» столкнулись с восстанием роботов, хакерами-шантажистами, дополненной реальностью, искусственным интеллектом и системой социального рейтинга.
Детали сюжета седьмого сезона пока держатся в секрете. Единственное, что известно наверняка — действия одной из новых серий развернутся в уже знакомом зрителям мире.
Один из эпизодов седьмого сезона — продолжение серии «USS Каллистер». Это первый сиквел в истории «Черного зеркала»
«USS Каллистер» — первая серия четвертого сезона. Эпизод, вышедший в 2017 году, называют одной из самых удачных частей всего шоу.
Согласно сюжету, гениальный разработчик игр Роберт Дейли (Джесси Племонс), который обожает научно-фантастические сериалы, помещает цифровые копии своих коллег в игровую симуляцию. Запертые в виртуальной вселенной клоны вынуждены изображать членов экипажа звездолета. Герои отправляются в космическое приключение в стиле «Стартрека» (одна из самых известных в мире франшиз о космических путешествиях) — параллельно с этим они пытаются вырваться из ловушки своего босса.
Интересно, что в шестом сезоне «Черное зеркало» впервые отошло от темы технофобии и обратилось к более мистическим идеям. Если в предыдущих частях антологии практически все ужасы были связаны с развитием технологий, то на этот раз злодеями стали маньяки, сектанты и даже демоны.
Скорее всего, продолжение сериала вновь сконцентрируется на научно-фантастических сюжетах. Чарли Брукер назвал сезон возвращением к классическому «Черному зеркалу». «Это все сай-фай и техно-антиутопия», — объяснил он.
«Часть эпизодов довольно неприятная, часть — весьма забавная, а еще часть — эмоциональная», —Чарли Брукер шоураннер сериала «Черное зеркало».
Производство и создатели
Шестой сезон «Черного зеркала» вышел летом 2023 года. А новости о продолжении сериала-антологии появились уже осенью. В марте 2024 года шоу официально продлили на седьмой сезон.
К работе над новым сезоном «Черного зеркала» вернулся создатель сериала Чарли Брукер
Помимо Брукера, исполнительными продюсерами нового сезона стали Джессика Роудс и Аннабель Джонс — они работали и над предыдущими частями сериала-антологии.
Полноценное производство седьмого сезона Тоби Хэйнс (серии «USS Каллистер» и «Демон 79»), Дэвид Слейд (серия «Металлист» и спецэпизод «Черное зеркало: Брандашмыг») и Хаолу Ванг («Доктор кто»).
Актерский состав
Создатели «Черного зеркала» раскрыли каст нового сезона в сентябре 2024 года.
В актерском составе 7-го сезона много громких имен: Питер Капальди из «Доктора кто», Эмма Коррин из «Короны» и Пол Джаматти, который был номинирован на «Оскар» за роль в фильме «Оставленные». Роли актеров пока держатся в секрете.
Помимо этого, в сериал «Пингвина» и «Как я встретил вашу маму» Кристин Милиоти — она играла Нанетт Коул в серии «USS Каллистер» из четвертого сезона шоу. Возможно, к своим ролям вернутся и другие актеры из этого эпизода.
Какие актеры сыграют в седьмом сезоне «Черного зеркала»
- Питер Капальди («Приключения Паддингтона») — актер рассказал, что серия с его участием покажет две версии одного и того же героя. Капальди сыграет более взрослое воплощение персонажа;
- Кристин Милиоти («Пингвин») — Нанетт Коул, сотрудница компании «Каллистер», занимающейся созданием компьютерных игр;
- Джимми Симпсон («Темная материя») — соучредитель компании «Каллистер»;
- Пол Рэймонд («Вонка») — программист Дудани, работающий в компании «Каллистер»;
- Ози Икхайл («Отбросы») — практикант Нейт, который недавно устроился в «Каллистер»;
- Пол Джаматти («Оставленные»);
- Эмма Коррин («Корона»);
- Аквафина («Джекпот!»);
- Пэтси Ферран («Белая птица: Новое чудо»);
- Льюис Гриббен («Властелины воздуха»);
- Рашида Джонс («Парки и зоны отдыха»);
- Сиена Келли («Только для взрослых»);
- Билли Магнуссен («Дом у дороги»);
- Рози Макьюэн («Грустная Джин»);
- Крис О'Дауд («Компьютерщики»);
- Исса Рэй («Белая ворона»);
- Трейси Эллис Росс («Подруги»);
- Харриет Уолтер («Укрытие»).