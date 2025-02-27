Как добывали реквизит для съемок фильма «Брат»

Фильм Алексея Балабанова «Брат», вышедший в 1997 году, стал культовым. Его главный герой Данила Багров, сыгранный Сергеем Бодровым, воплотил образ типичного россиянина конца 1990-х. В условиях ограниченного бюджета образы персонажей создавались максимально приближенными к реальности, что отразилось и на их костюмах.

© кадр из фильма «Брат»

Одежду для съемок подбирали тщательно, но с минимальными затратами. Свитер, в котором появился главный герой, приобрели в секонд-хенде за 35 рублей. Однако даже он показался Балабанову слишком «крутым», поэтому сверху на Бодрова надели простую дешевую куртку.

Актриса Светлана Письмиченко, исполнившая роль трамвайщицы Светланы, снималась в собственной домашней одежде. Художник по костюмам Надежда Васильева подобрала для Татарина, старшего брата Данилы, зеленое пальто, цветастый галстук и желтый пиджак из своего гардероба. Эти детали подчеркнули народность героев, сделав их особенно близкими зрителю.

Исполнитель роли бандита Круглого Сергей Мурзин пришел на пробы в малиновом пиджаке и с массивной золотой цепью – Балабанов сразу утвердил его на роль. Автомобиль криминального босса, «Бьюик-Лесабр», предоставили местные «авторитеты».

После гибели Сергея Бодрова в горах Северной Осетии в 2002 году свитер, ставший частью его образа в «Брате», был передан вдове актера Светлане Бодровой.