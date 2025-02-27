Мультипликатор рассказала, как создаются мультфильмы

Красочные мультфильмы вызывают интерес как у детей, так и у взрослых. Милые персонажи, захватывающие приключения и завораживающие спецэффекты все это погружает в настоящий сказочный мир. Его создают мультипликаторы вручную. Работа кропотливая. Секрет мастерства известен только создателям.

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Все начинается с идеи и детальной проработки героев. После чего приступают к подробному описанию всей истории и раскадровке. Для одной секунды мультфильма нужно 25 картинок. В счет не идут варианты творческих поисков, а их во много раз больше. Получается на одну готовую минуту минимум полторы тысячи рисунков. Именно поэтому у каждого художника-мультипликатора на рабочем столе цветные карандаши.

Когда яркие картинки готовы, приступают к самому интересному созданию фантазийного 3D-пространства. Для этого используют пластилин. Десятки килограммов его уходят на создание макетов декораций. И начинается покадровая съемка по технологии стоп-моушн. Процесс длительный, но очень увлекательный. Каждое движение становится началом новой истории.

Татьяна Нагорская шесть лет в анимации и работа над каждым проектом погружение в новый мир. Как правило, в профессии работают те, кто любит это дело всем сердцем.

«Я обычно в работе ухожу в процесс полностью. С чем это можно сравнить? Наверное, с путешествием в какую-нибудь страну. Не знаю, для меня это и работа, и отдых», — Татьяна Нагорская, Художница-мультипликатор.

Вся магия происходит, как на сцене, в темноте и под софитами. На специальном столе для аниматоров много разных инструментов: стоит несколько стеклянных перегородок, можно подложить любой фон, рисовать песком, устроить театр теней или пластилиновую сказку.

Но на этом мастерство мультипликаторов не заканчивается. Еще одно условие для каждого художника владение актерским мастерством. Зеркало, как и карандаши, тоже обязательный предмет в кабинете. Мультяшные эмоции отличаются от человеческих, их, порой, нелегко изобразить. Татьяна Нагорская рассказывает:

«Для аниматора очень важно понимать, как персонаж себя будет вести. Он показывает мимику прямо на себе. Может смотреть в зеркало и понимать, как персонаж должен там двигаться. Все эти стадии эмоций важно на себе показывать.

Покадровая съемка завершена к работе приступают актеры и дикторы. Их голосами говорят сказочные герои. Вжиться в мультяшную роль, заговорить чужими устами, а еще уловить темп, интонации это то, что раскрывает характер персонажей. Такой творческий процесс проходит в студии звукозаписи «Беларусьфильма.

«С точки зрения актера, наверное, сложнее озвучивать мультфильм. В кино он отыграл, прожил роль на площадке. То есть, у него уже есть эти эмоции, эти впечатления от материала, с которым он работал. А здесь актеры приходят, и они еще не знают ничего. Они еще не погрузились в этого персонажа», — Андрей Черницкий, звукооператор киностудии "Беларусьфильм".

«На профессиональном сленге закадровую речь называют «гур-гур. Удивительно, но важным моментом режиссер может посчитать и внешнее сходство персонажа с актером дубляжа, —поясняет Андрей Черницкий.

В наушнике звучит рабочая фонограмма, записанная режиссером. По ней ориентируется актер. Озвучивание требует энергичной и эксцентричной игры. Шарм голоса может придать невероятную харизму персонажу.

У каждого мультфильма несколько жизней: сразу в виде идеи, потом в сценарии, в нарисованных скетчах, на линейке на компьютере по кадрам, а потом в трехмерном преображении. Каждый аккорд, каждый звук, голос актера, тысячи рисунков это только инструменты. И только в руках мультипликаторов они становятся волшебными и наделяют персонажей душами, сказку делают возможной и помогают добру всегда побеждать зло.