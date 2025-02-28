Решения Трампа вынудили Paramount сменить политику инклюзивности

На фоне требований администрации президента США Дональда Трампа кинокомпания Paramount начала пересмотр своей политики разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI). Об этом в четверг, 27 февраля, сообщила газета New York Times.

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«Исполнительные директора Paramount сообщили, что они вносят изменения в политику <...> в компании, чтобы соответствовать действиями администрации Трампа по уничтожению программ разнообразия в федеральном правительстве и в частном секторе», — говорится в материале.

Журналисты ссылаются на письмо от исполнительных директоров Брайана Роббинса, Джорджа Чикса и Криса Маккарти, которое получили сотрудники компании. Изменения коснутся процесса найма сотрудников — теперь компания не будет учитывать расу, этническую принадлежность и пол при выборе кандидатов. Также эти факторы перестанут учитывать и при вознаграждениях, передает New York Times.

12 февраля СМИ сообщили, что компания Disney внесла изменения в свою стратегию, которая касается программ DEI, чтобы избежать критики со стороны администрации Дональда Трампа.