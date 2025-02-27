Аниме «Небесный замок Лапута» Миядзаки снова покажут в России

Аниме «Небесный замок Лапута» Хаяо Миядзаки снова покажут в России. Лента повторно доберётся до кинотеатров страны уже 20 марта.

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Действия картины разворачиваются в альтернативной реальности начала XX века. Девочка по имени Сита обладает Летающим Камнем, за которым охотятся правительство и пираты. Скрываясь от преследователей, она встречает Падзу, мальчика из шахтёрского городка. Вместе они узнают, что Камень — ключ к летающему острову Лапута.

«Небесный замок Лапута» стал первым полнометражным проектом Studio Ghibli. В России анимационная картина впервые была показана по телевидению 31 декабря 2008 года на Пятом канале.

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