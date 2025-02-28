Онлайн-кинотеатр Музея Победы проведет десять бесплатных показов

Онлайн-кинотеатр Музея Победы подготовил в марте 10 бесплатных кинопоказов. Сеансы будут посвящены российским государственным праздникам, памятным и историческим датам, а также дням рождения известных исторических личностей. Присоединиться к просмотру фильмов можно бесплатно на сайте культурной площадки.

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«Первым кинопоказом месяца станет фильм "Мои университеты" (0+), приуроченный ко Всемирному дню писателя. Кинолента снята по третьей части одноименной автобиографической трилогии Максима Горького. Фильм повествует об учебе Алеши Пешкова в университете и о том, с каким трудностями он там столкнулся. Картина получила Специальную премию итальянских киножурналистов на Венецианском кинофестивале в 1948 году», — отметили в Музее Победы.

4 марта в онлайн-кинотеатре Музея Победы покажут знаменитую документальную ленту «Разгром немецких войск под Москвой» (12+), снятую в 1942 году. Показ будет приурочен к годовщине получения кинолентой премии «Оскар» в 1943 году. Для американского зрителя фильм был адаптирован, а название изменили на «Москва наносит ответный удар». Фильм снимался по прямому указанию Сталина. В съемках принимали участие 15 фронтовых кинооператоров. А в первый день киноленту смотрели почти 84 тысячи рабочих, служащих, бойцов, командиров и политработников Красной Армии.

В Международный женский день интернет-пользователей приглашают посмотреть мюзикл 1947 года «Весна» (12+) с Любовью Орловой в главной роли. Кинолента Григория Александрова рассказывает, как молодая артистка оперетты Вера Шатрова впервые снимается в кино — ей предстоит сыграть роль Ирины Никитиной, крупного ученого, руководителя Института солнца. Благодаря удивительному внешнему сходству Никитина и Шатрова постоянно оказываются в самых невероятных ситуациях, и каждая встречает свою любовь. Музыку к фильму написал Исаак Дунаевский.

Онлайн-пользователей также приглашают 19 марта на просмотр приключенческого фильма «Четвертый перископ» (12+), посвященного Дню моряка-подводника. В съемках фильма принимала участие советская подлодка Балтийского флота Щ-323, позднее первая потопившая эстонское судно в ходе Советско-финской войны. В кинофильме она изображала подводную лодку «Спрут».

В День работников культуры, 25 марта, на сайте Музея Победы можно будет познакомиться с фильмом Ивана Пырьева «Сказание о земле Сибирской» (0+). Драма с Владимиром Дружниковым в главной роли повествует о талантливом пианисте, получившем ранение на войне, но нашедшем в себе силы вернуться к занятиям музыкой уже в качестве композитора.

27 марта, во Всемирный день театра, можно будет посмотреть фильм «Без вины виноватые» (0+) по одноименной пьесе Александра Николаевича Островского.