Поле битвы перед "Оскаром": прогноз затруднителен

В воскресенье вечером (в понедельник утром по московскому времени) планета узнает имена новых покорителей "Оскара". А пока - интригующая пора гаданий.

Между тем прогнозы итогов "Оскара" в этом году дело как никогда неблагодарное. Предугадывать в какой-то степени можно, если среди номинантов есть очевидные лидеры - на этот раз их нет. Номинанты в большинстве категорий идут ровно, успех тех или иных - дело случая.

Вот сразу три профессиональные гильдии - продюсеров, режиссеров и критиков, не говоря о жюри Каннского фестиваля, - выбрали лучшим фильмом "Анору" Шона Бейкера, и ее ставки резко поднялись. А у "Конклава" Эдварда Бергера, фаворита актерского цеха и премии "BAFTA", никаких новых приварок не появилось - и фильм ушел на почетный второй план. Что, замечу, для голосования академиков "Оскара" тоже ничего не значит - у них карты могут сложиться в пользу, скажем, многострадального "Бруталиста".

В номинации "Лучший режиссер" повысились ставки у Шона Бейкера - ведь иначе получилось бы, что лучший фильм снят не лучшим режиссером, что теоретически выглядит абсурдом. И опыт показал, что в большинстве случаев обе премии уходят одному фильму. Хотя исключения есть, их достаточно много. И не исключено, что свои симпатии академики чисто по-человечески отдадут Брэди Корбету ("Бруталист"), который много лет героически сражался за выживание своего колоссального по объему, но крошечного по бюджету фильма и одержал внушительную победу. Не говоря о затронутых там темах Холокоста и вывернутой наизнанку "американской мечты", которой так сильно досталось от авторов картины.

В категории "Лучший исполнитель главной роли" наиболее вероятные победители Эдриан Броуди, Тимоти Шаламе и Рэйф Файнс. До сих пор все наблюдатели ставили на Эдриана Броуди в "Бруталисте", но этот киногод явно сражен энергичным талантом Тимоти Шаламе. Молодой актер вездесущ, и его работа в байопике о Бобе Дилане "Никому не известный" достойна высокого признания, что подтвердила Гильдия киноактеров. Тем более, что за Боба Дилана он "сам поет" - эта редкая для актеров способность весьма ценится в мире кино. А у Броуди уже есть один "Оскар" - может, пока и хватит? Добавим, что предпочтения Гильдии актеров и впоследствии академиков совпадают прочти всегда.

С номинацией "лучших актрис" все менее очевидно. Еще недавно британская премия BAFTA предпочла Майку Мэдисон в "Аноре", а Гильдия киноактеров США - Деми Мур, отдавшую свое тело на растерзание в "Субстанции". А есть еще Карла София Гаскон в "Эмилии Перес" и Синтия Эриво в "Злой. Сказке о ведьме Запада", обе по-своему чрезвычайно хороши. Я бы, честно говоря, вообще не рассматривал работу Мур - по-моему, там больше мастерства гримеров, чем актрисы, и наградил Синтию Эриво или Карлу Софию Гаскон, но кто ж меня послушает! Тем более, что Карле Софии Гаскон "Оскар" совершенно точно не светит из-за скандала, вдруг разразившегося по поводу ее давнего неполиткорректного поста в соцсетях. Согласно большинству прогнозов, статуэтку все-таки увезет Деми Мур.

В номинации "Лучшая мужская роль второго плана" итог, как я уже писал, предрешен самим фактом, что в фильме "Настоящая боль" Маколей Калкин почти не сходит в экрана - он там играет, в сущности, главную роль, и сравнивать ее с большими эпизодами, сыгранными его конкурентами, невозможно. Понятно, что сам объем такой роли дает актеру больше возможностей, и Калкин обречен на "Оскар". Как был обречен на "Золотой глобус" и на BAFTA. Хотя, на мой взгляд, по мастерству сильно уступает лаконичной, но мощной работе Юры Борисова в "Аноре".

Из актрис на роли второго плана, думаю, высоки шансы у Зое Салдана из "Эмилии Перес", проявившей в этом мюзикле таланты не только драматической, но и музыкальной актрисы.

В категории "Лучший международный фильм" пять претендентов: "Эмилия Перес", "Поток", "Девушка с иглой", "Я все еще здесь" и "Семя священного инжира". Вышеупомянутый скандал с Карлой Марией Гаскон подрубил шансы "Эмилии Перес" и в этой номинации. Несмотря на огромное число номинаций на Академические премии (13), на внушительный успех в Каннах, на премии BAFTA и четыре выигранных "Золотых глобуса".

Так что большинство оракулов видит победителем фильм Уолтера Саллеса "Я все еще здесь", а я бы отдал своего личного "Оскара" латвийскому "Потоку". Тем более, что среди полнометражных анимаций стремительно набирает очки, отодвигая всех на второй план, гуманный "Дикий робот".