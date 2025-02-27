Российский сериал «Эпидемия» стал хитом Netflix и Rotten Tomatoes

Российский сериал «Эпидемия» снова привлек внимание зарубежных зрителей. Как сообщает Daily Mail, пользователи портала Reddit активно обсуждают вышедший еще в 2019 году телепроект, называя его «одним из самых недооцененных сокровищ Netflix». Всё началось с того, как один из пользователей включил «To The Lake» (под таким названием сериал показывали во всем мире) в список рекомендаций самых интересных триллеров, и его поддержали другие зрители.

© скриншот из сериала «Эпидемия»

- Это русский триллер, и он длился всего два сезона, но это очень суровая и интересная история общества во время пандемии — однако, я думаю, что его так недооценили, что о нем очень мало постов для обсуждения, что печально! - заявил автора

- «To the Lake» был потрясающим, одно из самых мрачных и депрессивных шоу, которые я когда-либо видел, - написали в комментариях. А кое-кто из фанатов предупредил потенциальных зрителей, что это «хорошее, но жестокое зрелище».

У «Эпидемии» и впечатляющий рейтинг 100% на Rotten Tomatoes, где фанаты также оставили хвалебные отзывы.

- Абсолютная жемчужина среди телешоу, все в нем заманчиво: персонажи, операторская работа, темп истории, я искренне надеюсь, что выйдет второй сезон. Смотрел 4 раза и не могу насмотреться, - гласит один из них.

«ИнтерМедиа» напоминает, что в снятом по роману Яны Вагнер «Вангозеро» сериале главные роли сыграли Кирилл Кяро, Виктория Исакова, Марьяна Спивак, Юрий Кузнецов, Александр Яценко, Александр Робак, Наталья Земцова, Эльдар Каллимулин , Виктория Агалакова. Апокалиптический триллер рассказывает об эпидемии неизвестного вируса, которая начинается в Москве. Нескольким не знакомым друг с другом людям удается сбежать из города, и они направляются в Карелию, зная что там есть остров и монастырь, где их ждет спасение.

Первый сезон «Эпидемии» вышел в 2019 году на Premier, а затем ТНТ и сразу стал хитом в России, получил множество наград, был в 2020-м приобретен Netflix и даже получил хвалебный отзыв от короля ужасов Стивена Кинга. Проект продлили на второй сезон, который был показан в России весной 2022 года. В силу понятных обстоятельств, Netflix уже не покупал для показа новые серии, хотя зарубежным зрителям было бы интересно ознакомиться с ними, тем более что к касту второго сезона присоединился Юра Борисов. Российские зрители также ожидали продолжения, на которое намекал финальный эпизод, но пока о его съемках ничего не известно.