Зрители негодуют от первого тизера «Шрека 5»

27 февраля студия Dreamworks внезапно выпустила тизер «Шрека 5» — продолжения культовой серии мультфильмов про огра Шрека. В коротком ролике показали будущую семью героя со взрослой дочерью, которую озвучит голливудская актриса Зендея.

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За первые сутки трейлер собрал более 60 млн просмотров и получил смешанные отзывы от пользователей. Одним понравилось увиденное, другие же отмечают, что анимация как будто выглядит хуже, чем была в мультфильме 2001 года. Кому-то не понравилось и то, что в тизере не показали двух других детей «Шрека», сфокусировавшись на героине Зендеи.

Что пишут пользователи о тизере «Шрека 5»

"Я не знаю, считается ли этот стиль анимации «лучше», но он выглядит так хуже по сравнению с любым другим «Шреком»".

"Очень непохоже на «Шрека». Тизер выглядит слишком похожим на запрос «анимация в 2025 году» для нейросети".

"Боже мой, это выглядит так странно".

"Что стало с их лицами? Это ещё один случай в духе «Соника»?"

"Настоящий Шрек никогда бы не сделал подтяжку лица. Всё кончено".

«Шрек 5» выйдет в мировых кинотеатрах 23 декабря 2026 года.